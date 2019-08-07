اغنية spirit لبيونسية تحقق 1.5 مشاهدة خلال ساعات من طرحها على يوتيوب

الصباح الجديد – وكالات:

حقق الفيديو كليب الرسمي لأغنية “Spirit” الخاصة بفيلم “The Lion King” التي غنتها بيونسيه

وطرحته هذه النجمة العالمية عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، اكثر من مليون ونصف مشاهدة بعد ساعات من طرحها للأغنية.

وتظهر إبنة بيونسيه، بلو آيفي، 7 سنوات، في إطلالة خاصة في الفيديو كليب الذي تضمن بعض لقطات الفيلم.

وبهذا الأمر ربما تريد بيونسيه، ان تسترجع بداياتها مع فرقة Destiny’s Child، التي جعلتها تصير فيما بعد واحدةً من المغنيّات الأكثر مبيعاً على الإطلاق، ما منحها كماً كبيراً من الجوائز

كذلك كان لها تجاربها في عالم السينما، ومن أشهر أفلامها Dreamgirls.

الفنّانة السّمراء، الحائزة على عدّة جوائز Grammy وPlatinum Award، التي حقّقت شهرةً عالميّةً بصوتها القويّ وأغانيها المميّزة إضافةً إلى أدائها الفريد خلال عروضها المباشرة

تميّزت كلمات أغانيها بالقوّة والجُرأة فحمِلت أحياناً طابعاً سياسيّاً ولامست مشاكل المجتمع بشكل عامّ، ابتداءً من تشجيع النّساء ذوات الأصول الأفريقيّة الأمريكيّة وانتهاءً بإعصار كاترينا.