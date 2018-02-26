إضراب عام يشل المؤسسات الحكومية في غزة

الصباح الجديد – وكالات:

شل اضراب عام امس الاثنين جميع المرافق والدوائر الحكومية بما فيها قطاعات الصحة والتعليم والقضاء في غزة تلبية لدعوة من نقابة الموظفين العموميين في القطاع احتجاجا على “تجاهل” حكومة الوفاق الفلسطيني لحقوق الموظفين.

وقال خليل حمادة الناطق باسم نقابة الموظفين ان هذا الاضراب “جزء من فعاليات احتجاجية للموظفين ستتواصل الى ان تستجيب الحكومة لحقوق الموظفين بالكامل”.

واشار الى ان الموظفين “لم يتلقوا سوى ما قيمته 40% من رواتبهم منذ خمسة أشهر”.واضاف حمادة ان هذه الفعاليات الاحتجاجية تاتي “بسبب استمرار نكران وتجاهل الحكومة لحقوق الموظفين وعائلاتهم”.

ويتلقى هؤلاء الموظفون دفعة من الراتب بقيمة الف شيكل (250 دولار تقريبا) شهريا تدفع لهم مباشرة من وزارة المالية في غزة التي لا تزال تواصل الجباية وجمع الضرائب في القطاع. ويعتبر ملف استيعاب موظفي حكومة حماس السابقة وعددهم نحو أربعين الف مدني وعسكري من بين اهم القضايا العالقة بين حركتي حماس وفتح.

وتطالب فتح والسلطة الفلسطينية بـ”التمكين الكامل” لحكومة الحمد الله خصوصا في جانبي الامن والجباية بالكامل فيما تطالب حماس باستيعاب موظفيها في الحكومة.