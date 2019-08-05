مانشستر يونايتد ينصب المدافع ماغواير كأغلى لاعب إنكليزي في التاريخ

لندن ـ وكالات:

اصبح الدولي هاري ماغواير أغلى لاعب إنكليزي وأغلى مدافع في العالم وذلك في أعقاب انتقاله من نادي ليستر سيتي الإنكليزي إلى مواطنه نادي مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

و وفقا لتقارير بريطانية فإن قيمة انتقال ماغواير بلغت حوالي 85 مليون جنيه إسترليني ، هو رقم لم يسبق لأي صفقة لاعب انكليزي ان وصلت إليه ، حتى بالنسبة للنجوم اللامعة التي بصمت على حضور قوي في بطولة الدوري الإنكليزي حتى وقت قريب.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن صفقة ماغواير باتت الأغلى حتى الآن ، وهي مرشحة لتبقى في صدارة ترتيب الانتقالات الأغلى على صعيد اللاعبين الانكليز لعدة سنوات قادمة.

ويأتي ثانياً المدافع كايل ووكر الذي انتقل من نادي توتنهام هوتسبير إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2017 في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني ، مثلها مثل صفقة المدافع الإنكليزي آرون وان بيساكا الذي استقطبه مانشستر يونايتد من نادي كريستال بالاس هذا الصيف لقاء 50 مليون جنيه إسترليني.. وفي المركز الرابع جاء الجناح رحيم سترلينغ الذي رحل عن ليفربول ، مفضلاً الانتقال إلى مانشستر سيتي مقابل 49 مليون جنية إسترليني في صيف عام 2015.. وجاء خامساً المدافع جون ستونز الذي انتقل من نادي إيفرتون إلى مانشستر سيتي نظير 47 مليون و 500 الف جنيه استرليني في صيف عام 2016 .

وأتى سادساً المهاجم آندي كارول الذي جلبه ليفربول من نادي نيوكاسل مقابل 35 مليون جنية استرليني عام 2011 في صفقة لم يكتب لها النجاح على المستوى الفني ، ثم أخيراً صفقة انتقال أليكس أوكسليد-تشامبرلين من نادي أرسنال إلى ليفربول مقابل 35 مليون جنية استرليني في صيف عام 2017.