الحكيم يطالب بتصنيف جرائم داعش بالإبادة الجماعية وضد الإنسانية

بغداد – الصباح الجديد:

طالب رئيس تحالف الإصلاح والإعمار السيد عمار الحكيم، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الفريق الأممي للمساءلة عن جرائم داعش الإرهابي، كريم أحمد خان بتصنيف جرائم “داعش” بالإبادة الجماعية وضد الإنسانية.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس التحالف تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان السيد عمار الحكيم استمع خلال اللقاء “لطبيعة ومهمة الفريق الأممي وجهوده للتحقيق في جرائم داعش، وتمنينا له النجاح في مهمته”.

وأكد السيد عمار الحكيم، أن “الشعب العراقي بمكوناته كافة أكثر شعوب العالم تضررا من جرائم الإرهاب الداعشي” ، وبين، أن “العراقيين تعرضوا لجرائم القتل والتنكيل والحرق على يد الإرهاب الداعشي، فضلا عن استهداف داعش لحضارة العراق ومحاولة طمس هويته الإسلامية والوطنية”.

وطالب السيد عمار الحكيم الفريق الأممي “بضرورة التحقيق والاطلاع على كل هذه الجرائم وتوثيقها وعرضها للمجتمع الدولي وتصنيفها ضمن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية” مشيراً الى “أهمية التواصل والتنسيق والتعاون المتبادل مع المؤسسات الحكومية العراقية والبعثات الدولية العاملة في العراق”.