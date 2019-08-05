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الغرافة يضم الكوري الجنوبي جا ـ تشول

رياضة
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الدوحة ـ وكالات:
أعلن الغرافة القطري، أول أمس، تعاقده مع الدولي الكوري الجنوبي، كوو جا-تشول (30 عاما)، لمدة موسمين، قادما من أوجسبورج الألماني.. وقال النادي عبر حسابه على «تويتر»: «سينضم اللاعب إلى المعسكر الحالي للفريق في هولندا، غدا الاثنين».
وشارك لاعب الوسط كوو مع كوريا الجنوبية، في كأس العالم العام الماضي بروسيا.. وسيفتتح الغرافة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، مبارياته في الموسم الجديد من الدوري بمواجهة الشحانية، يوم 22 آب الحالي.. ويعد تشول ثالث المحترفين الأجانب، الذين تعاقد معهم الغرافة هذا الصيف.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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