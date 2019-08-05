الغرافة يضم الكوري الجنوبي جا ـ تشول

الدوحة ـ وكالات:

أعلن الغرافة القطري، أول أمس، تعاقده مع الدولي الكوري الجنوبي، كوو جا-تشول (30 عاما)، لمدة موسمين، قادما من أوجسبورج الألماني.. وقال النادي عبر حسابه على «تويتر»: «سينضم اللاعب إلى المعسكر الحالي للفريق في هولندا، غدا الاثنين».

وشارك لاعب الوسط كوو مع كوريا الجنوبية، في كأس العالم العام الماضي بروسيا.. وسيفتتح الغرافة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، مبارياته في الموسم الجديد من الدوري بمواجهة الشحانية، يوم 22 آب الحالي.. ويعد تشول ثالث المحترفين الأجانب، الذين تعاقد معهم الغرافة هذا الصيف.