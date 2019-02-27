دوري الكرة: الجوية يتعادل وفوزان ثمينان للكهرباء والصناعات

الزوراء يستعين بخدمات حكيم شاكر

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعادل فريقا الجوية ونفط الجنوب أمس في ملعب الفيحاء بالبصرة ضمن الجولة 19 الأخيرة من المرحلة الاولى لدوري الكرة بهدف لمثله، سجل لنفط الجنوب باسل أسعد في الدقيقة الخامسة، وادرك التعديل للجوية كرار نبيل في الدقيقة 62 ليتمسك الجوية بالمركز الثاني وله 38 نقطة، في حين لنفط اللجنوب 21 نقطة بالمركز الثالث عشر.

وفي ملعب أمانة بغداد، تعادل أهل الدار وضيوفهم الكرخ بهدف لمثله، سجل للكرخ ياسر عبد المحسن في الدقيقة 34 وتعادل لأمانة بغداد ايمن أرزيج في الدقيقة 72، وبذلك يكون الكرخ ثالثا وله 38 نقطة، فيما لامانة بغداد 21 نقطة بالمركز الثاني عشر.

وسجل الصناعات الكهربائية فوزاً ثميناً على مضيفه نفط ميسان بهدفين مقابل هدف واحد، سجل للفائز منار طه في الدقيقة 19 ومصطفى محمود في الدقيقة 85 ولنفط ميسان وسام سعدون في الدقيقة 84، واصبح للصناعات 17 نقطة بالمركز السادس عشر، وبقي نفط ميسان خامسا وله 30 نقطة.

وعاد الكهرباء بثلاث نقاط من رحلته إلى السماوة بعد الفوز على المضيف بهدفين سجلهما علاء محيسن في الدقيقة 51 ومراد محمد في الدقيقة 83 وللسماوة عباس عبد في الدقيقة 44، الفائز يملك 22 نقطة بالمركز الحادي عشر، اما الخاسر فله 16 نقطة بالمركز السابع عشر.

وتعادل الطلبة وفريق الحسين في ملعب الشعب الدولي سلبيا، الأول يملك 25 نقطة بالمركز التاسع والثاني في رصيده 13 نقطة ليحتفظ بموقعه الـ 20 الاخير في الترتيب.

وتجرى في الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم مباراتان في خاتمة منافسات الجولة، حيث يضيف الميناء منافسه النجف في ملعب الفيحاء، اهل الدار رصيدهم 17 نقطة بالمركز الخامس عشر، اما ضيوفهم بالمركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، ويلتقي الديوانية في ملعبه بفريق النفط، ويملك المضيف 15 نقطة في المركز السابع عشر، في حين للضيوف 25 نقطة بالمركز الثامن.

وكانت مباريات الجولة التي انطلقت أمس الاول، اسفرت عن فوز الشرطة على البحري بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، وأربيل على الزوراء باربعة اهداف من دون رد، ونفط الوسط على الحدود بهدف مقابل لاشيء، وبذلك عزز الشرطة صدارته رافعاً رصيده إلى 44 نقطة من 18 مباراة حيث يملك مباراة مؤجلة امام نفط الوسط من الدور الثالث، ستجرى يوم الثاني من شهر آذار المقبل بحسب جدول لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.

إلى ذلك، عينت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، المدرب حكيم شاكر، مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب أيوب أوديشو الذي أعلن استقالته في وقت سابق.

والطاقم الفني الجديد يتألف من حكيم شاكر مدربا، يساعده صفاء عدنان وسامر سعيد وحيدر عبد الأمير، وعامر عبد الوهاب، مدربا لحراس المرمى.وأوضح أن الإدارة تضع ثقتها الكبيرة في المدرب حكيم شاكر، لإعادة الفريق إلى توازنه بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمام أربيل برباعية نظيفة.

وأشار مصدر في النادي، إلى أن حكيم شاكر سيباشر ابتداء من اليوم مع النادي، على اعتبار الفريق مقبل على مشاركة في بطولة أندية أبطال آسيا.. يشار إلى أن فريق الزوراء سيفتتح مشواره الآسيوي في الرابع من الشهر المقبل، أمام نادي ذوب آهن في مدينة أصفهان.

من جانبه، أشاد رئيس الهيئة الإدارية لنادي أربيل، عبد الله مجيد، بأداء فريقه بعد الفوز 4-0، أول أمس، على نظيره الزوراء، في إطار الجولة الـ 19 من عمر الدوري العراقي الممتاز.. وقال مجيد في تصريحات صحفية «فريقنا قدم مباراة كبيرة، أظهرنا قدرًا كبيرًا من الانضباط داخل المستطيل الأخضر».وأضاف «المدرب ناظم شاكر نجح في التعامل مع المباراة بالشكل الأمثل، وبالتالي نستحق الفوز عن جدارة واستحقاق، نبارك للجهاز الفني واللاعبين على تحقيق الفوز».. وتابع مجيد «أربيل ليس بالفريق السهل، نتمنى للزوراء أن ينهض من كبوته، لأنه مقبل على مشاركة آسيوية قوية».