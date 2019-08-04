مديرية المرور العامة تمنع عمل السيارات الخصوصي بالأجرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت مديرية المرور العامة، امس الاحدالاثنين منع استعمال السيارة الخاصة للعمل بالأجرة

وقالت المديرية في بيان: طستنادا لاحكام القسم(1/ب) من قانون المرور والذي عرف السيارة الخاصة انها المعدة لنقل الاشخاص من دون اجر، ولرصد ظاهرة استعمال السيارة الخصوصي غير المحدد استعمالها والعمل بها كسيارة اجرة اصدرنا ما يأتي: يمنع منعا باتا استعمال السيارة الخاصة للعمل بها بأجر كسيارة عامة (اجرة)”.

وشددت على ضرورة “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق السائق المخالف استنادا لاحكام الملحق (أ) ق 27/ذ بفرض غرامة مقدارها (30) الف دينار وحجز السيارة لمدة لا تزيد عن (10) ايام استنادا لاحكام القسم (31) من القانون أعلاه”، مبينة انه “ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره واذاعته”.