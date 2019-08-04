بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية المرور العامة، امس الاحدالاثنين منع استعمال السيارة الخاصة للعمل بالأجرة
وقالت المديرية في بيان: طستنادا لاحكام القسم(1/ب) من قانون المرور والذي عرف السيارة الخاصة انها المعدة لنقل الاشخاص من دون اجر، ولرصد ظاهرة استعمال السيارة الخصوصي غير المحدد استعمالها والعمل بها كسيارة اجرة اصدرنا ما يأتي: يمنع منعا باتا استعمال السيارة الخاصة للعمل بها بأجر كسيارة عامة (اجرة)”.
وشددت على ضرورة “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق السائق المخالف استنادا لاحكام الملحق (أ) ق 27/ذ بفرض غرامة مقدارها (30) الف دينار وحجز السيارة لمدة لا تزيد عن (10) ايام استنادا لاحكام القسم (31) من القانون أعلاه”، مبينة انه “ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره واذاعته”.
مديرية المرور العامة تمنع عمل السيارات الخصوصي بالأجرة
بغداد ـ الصباح الجديد: