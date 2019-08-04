1-10 تشرين الثاني المقبل الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية بوزارة التجارة، امس الاحد، عن موعد اقامة الدورة الـ 46 لمعرض بغداد الدولي لهذا العام.

وقال مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم في بيان تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، انه “تم تحديد موعد اطلاق الدورة للفترة من 1 الى 10 تشرين الثاني المقبل”، مبيناً ان “الاستعدادات التي تجريها الشركة تضمنت اجراء المراجعة الدورية على الشروط والتعليمات الخاصة بالمشاركة واعتماد المسوقين ومنح الرعايات بأنواعها (الماسية والذهبية والفضية) في الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي والقيام بالتعديلات المطلوبة لها”.

واشار الى “اعداد وطباعة المواد التي سيتم استعمالها للتسويق للدورة او لإكمال الاجراءات الخاصة بها من رسائل دعوة و شروط وتعليمات واستمارات ومواد اخرى تعريفية بالمعرض حيث تم طبعها على الورق والاقراص المدمجة”.

ولفت الى “توجيه الدعوة التحريرية الى معظم دول العالم للمشاركة في هذا الحدث من خلال ملفات دعوة تم اعدادها خصيصاً لهذا الغرض تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة للمشاركة حيث ارسلت الى سفارات تلك الدول عبر وزارة الخارجية”.

وتابع انه “تمت مفاتحة الهيئة العامة للجمارك التابعة لوزارة المالية لغرض تسهيل دخول المعروضات العائدة الى الجهات المشاركة في الدورة من المنافذ الحدودية”.

واكد “استقبال الوفود الدبلوماسية لسفارات الدول في بغداد والتباحث معها بخصوص مشاركة دولها في الدورة الـ 41 لمعرض بغداد الدولي وتزويدها بالمعلومات المطلوبة وتقديم المقترحات لها لإنجاح مشاركتها في الدورة”.