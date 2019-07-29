وزير الزراعة يؤكد : محصول الحنطة تجاوز الكميات المطلوبة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

لأول مرة منذ عقود..

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلن وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة ووصول الإنتاج لهذا الموسم إلى ( 4 ) ملايين و750 الف طن ، نتيجة تضافر الجهد الحكومي وتوفير كامل المستلزمات الضرورية والدعم المتواصل للفلاحين والمزارعين من قبل الوزارة ، حيث يعد هذا الإنجاز كبيراً ولأول مرة يحصل في تاريخ إنتاج الحنطة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي .

واكد الوزير على أهمية تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي بلغ ( 4 ) ملايين و750 ألف طنً منها ( 250 ) ألف طنً من بذور الرتب العليا ، وذلك نتيجة الجهود المبذولة والدعم الحكومي وتطبيق قرار تسليم المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة والشعير خلال مدة أقصاها أسبوعاً من تاريخ التسويق ، فضلاً عن الدعم المستمر من قبل وزارة الزراعة ووضعها الخطة الزراعية المناسبة وتوفيرها البذور الجيدة والملائمة للبيئة العراقية والأسمدة والمبيدات المجانية والمتابعة الميدانية وتقديم الإرشادات الزراعية لملاكاتها المتخصصة واعتماد الطرق الحديثة للزراعة والري والمكننة الزراعية.

وقال الوزير انه من هنا لابد أن نبين ونؤكد التزامنا أمام الشعب بدعم المنتج المحلي وزيادة الإنتاج الوطني والعمل الدؤوب والمتواصل لتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للوصول ببقية المحاصيل للاكتفاء الذاتي وسد حاجة السوق المحلية من المنتجات الزراعية كونها تلبي رغبات وذوق المواطن وتوسيع قائمة الـ16 محصولا الممنوعة من الاستيراد لوفرتها محلياً .

على صعيد متصل أعلنت وزارة الزراعة / شركة ما بين النهرين العامة للبذور إن الموسم الحالي يعد الأكبر في معدلات تسلم بذور الرتب العليا لمحاصيل الحنطة والشعير العلفي والذرة الصفراء في المحافظات كافة.

واكد مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور نسيم عريبي إن الكميات المتسلمة من بذور الرتب العليا تعد الأكبر في تاريخ العراق ، إذ بلغت الكميات المتسلمة من بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة أكثر من (113484) طنا من أصل (126) الف طن وهي الخطة الموكلة للشركة، فيما بلغت الكميات المتسلمة من بذور محصول الشعير العلفي أكثر من (578) الف طن وما زالت عمليات التسلم مستمرة في محافظة نينوى ، وبلغت الكميات المتسلمة من محصول الذرة الصفراء وحبوبها أكثر من (39) الف طن للوجبة الأولى و(36) الف طن للوجبة الثانية.

وبين المدير العام إن الموسم الحالي شهد نشاطا كبيرا وضخما في عمليات التسلم من قبل الشركة ووزارة الزراعة من خلال افتتاح عدد كبير من مراكز التسلم في المحافظات كافة والعمل على تذليل العقبات خلال موسم التسلم ، فضلا عن تكاتف جهود الملاكات المختصة في دوائر وشركات الوزارة من اجل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج بذور الرتب العليا للمحاصيل الاستراتيجية بصورة خاصة.

كما أوضح المدير العام إن الشركة قامت بافتتاح عدد من المراكز لتوزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية وخاصة مربي الدواجن من حبوب الذرة الصفراء المحلية والشعير العلفي ومازالت عمليات التوزيع مستمرة حتى ألان.

من جانبها أعلنت مديرية زراعة نينوى إن الموسم الحالي شهد تسويق قرابة (700) ألف طن من محصول الشعير في عموم المحافظة وان عمليات التسويق ما زالت مستمرة حتى الآن.

وأكد مدير زراعة نينوى الدكتور دريد حكمت طوبيا إن الكميات المتسلمة من محصول الشعير تعد الأكبر خلال المواسم الماضية، إذ بلغت الكميات المتسلمة من الفلاحين والمزارعين قرابة (700) ألف طن عن طريق (20) موقعا تم افتتاحها في عموم المحافظة.