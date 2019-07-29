الجمارك: اتلاف ادوية واعادة سيارة مخالفة بجمركي طريبيل ومطار البصرة

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، اتلاف ادوية واعادة سيارة مخالفة بجمركي طريبيل ومطار البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “السلطات الجمركية، تمكنت من اتلاف شحنة ادوية بشرية ومستلزمات ومواد طبية بالتعاون مع الجهات الساندة في جمرك مطار البصرة الدولي لمخالفتها ضوابط وتعليمات الأستيراد”.

واضافت، ان “كوادرها العاملة في جمرك طريبيل الحدودي قام هو الأخر باعادة اصدار سيارة نوع(سوزوكي ) الى الجانب الأردني لكونها متضررة و ممنوعة الأستيراد حسب القرارات النافذة”، موضحة انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل”.

وتعلن الهيئة يوميا عن الكثير من المخالفات التي تضبط في مراكزها الجمركية المنتشرة في المنافذ الحدودية والمطارات حيث تمارس عملها في تنظيم عمليات الأستيراد والتصدير