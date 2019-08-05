  • الإثنين , 5 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جميلات الطابق الثاني

ثقافة
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عبدالحسين بريسم

من ايما قارورة عطر..
اتاك عفريت الهوى
يا واقفاً على غابات سحر
ولا عجوز تعطيك مغارة..
فيها اميرة هدها العشق
اصعد شجر اللذة
وأرمي لأشباه النساء
قشرة القلب القديم
لم اهجر المدينة..
حينما هاجمها الدخان
ولم اسرق من أذنها
قرط النعاس
فلماذا تحط على عينيك
العصافير
وتطير على مرجك غربان
من التعب
انتظرني في اول انعطاف القلب
واترك لدلالة وردة سوداء
لايطمع بها أحد..
يندي على صخرك مني كلمات
ويصرخ في صممك صمم
انا من فتح طريق القلب
ومن جاء بعدي
استدل بالآثار من قدمي.
لم ينظر الاعمى الى أدب
وانما صار له بصر
لا يفتح الكتب
اطلب لجوء الى عينيك
سميه ما شئت سياسياً أو خبل.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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