الزرفي يلتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي ويؤكد قدرة العراق على تخطي الأزمة الحالية

بغداد-الصباح الجديد:

أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم السبت، قدرة العراق على تجاوز الأزمة الحالية المتمثلة بتفشي فيروس كورونا والهبوط الحاد في أسعار النفط.

وذكر المكتب الإعلامي للزرفي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، أنه “استقبل في مكتبه ببغداد سفراء ألمانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا واليونان وبولندا وكرواتيا وبعثة الاتحاد الأوروبي ، وأعرب عن تعازيه لجميع الدول الأوربية التي تفقد يوميا المئات من مواطنيها جراء تفشي وباء كورونا”.

واستعرض الزرفي بحسب البيان “حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار الوباء وما خلفه من تداعيات شلّت حركة الاقتصاد والسوق العالمية”.

وأشار إلى “المخاطر الجدية التي خلفها تراجع أسعار النفط العالمية”، إلا أنه شدد على “ثقته بقدرة العراق على تخطي الأزمة الجديدة لإمتلاكه من الثروات ما يعوضه من خسائر شريطة توفر الإدارة الحكومية الكفوءة”.

من جانبهم أعرب السفراء عن تمنياتهم للعراق باستعادة عافيته وتحقيق الاستقرار المنشود، ولرئيس الوزراء المكلف إنجاز مهمته بما يلبي تطلعات الشعب، ويعزز مكانة العراق المعهودة بالمنطقة والعالم.