إقامة ثلاث مباريات اليوم في افتتاح الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز

التطبيعية: دخول الجماهير لنهائي بطولة الكأس قيد الدراسة

بغداد ـ الصباح الجديد:

عـلنت لــجــنـة المــسابــقــات فـــي الـهـيـئـة التطبيعية جدول منافسات الجولة الثانية والثلاثين لدوري الكرة الممتاز.ومن المؤمل انطلاقها اليـوم الاحـد بعد توقف دام 4 اسابيع بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الاسيوية المــزدوجــة.

وتفتتح الجولة الـ32 باقامة 3 مباريات اليوم الاحد، اذ يلتقي الـحـدود ونـفـط ميسان فـي ملعب الـتـاجـي، ويـحـل الـصـنـاعـات الـكـهـربـائـيـة ضيفا على نفط الوسط، وسيكون ملعب الشعب مسرحا لمواجهة الطلبة واربيل.

ويلعب يـوم غد الاثـنـين الـشـرطـة امــام النفط، وامـانـة بـغـداد والـقـاسـم، والمـيـنـاء وزاخــو، بينما يشد الــزوراء الـرحـال الـى محافظة الديوانية من اجـل ملاقاة اصحاب الـدار، ويستضيف الكهرباء نظيره النجف.

وتختتم الجولة الــ32 الاربعاء بمواجهتي السماوة ونفط البصرة، والجوية والكرخ في لقاء متجدد بين الصقور والكناري، بعد لقاء نصف نهائي مسابقة الكأس، الـذي اسفر عـن تأهل الازرق الـى المـبـاراة الختامية، وخروج الاصفر من بطولة قدم فيها أجمل العروض الكروية وبتشكيلة شـبـابـيـة نـافـسـت انــديــة مـحـلـيـة متخمة بالنجوم.

ويــتــصــدر الــجــويــة لائــحــة تــرتــيــب فــرق الــــدوري المــمــتــاز بـرصـيـد (66 نـقـطـة)، وستكون مباراته المؤجلة امـام السماوة فـرصـة مـنـاسـبـة لــه بـغـيـة تـحـقـيـق الـفـوز والابــتــعــاد عــن اقــرب المـنـافـسـين، ويـأتـي الـشـرطـة ثـانـيـا بـــ(61 نـقـطـة)، والـنـجـف ثالثا بـ(60 نقطة)، ويحتل الـزوراء المرتبة الرابعة بــ(59 نقطة)، في حين يتواجد نفط الوسط في المركز الخامس بـ(53 نقطة).

من جهة أخرى، علقت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، على مقترح بشأن إمكانية دخول الجماهير الى نهائي بطولة كأس العراق.. وقال مدير الدائرة الاعلامية في اتحاد الكرة، يوسف فعل ان «مقترح دخول الجماهير لنهائي كأس العراق، أمام طاولة التطبيعية بالتعاون مع خلية الازمة الصحية ولابد ان يصدر قراراً حوله لكن حتى الآن لم يُبت به».وكانت لجنةُ المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم قررت إقامة نهائي بطولة كأس العراق للموسم 2020 – 2021 يوم الجمعة الموافق 16 تموز المقبل على ملعب الشعب الدولي.يذكر ان فريقي الزوراء والقوة الجوية قد تأهلا إلى نهائي البطولة بعد فوز الأول على فريق الحدود بركلات الترجيح، فيما حقق الثاني الانتصار على فريق الكرخ بهدفين مقابل هدفٍ واحد.

من جانب اخر، اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عن تأمين مستحقات نادي المحافظة الكروي وصرف مكافات مالية تشجيعية الى اللاعبين .جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، رئيس النادي رضوان الكندي والمدرب الكابتن هاتف شمران ومساعدي المدرب واللاعبين لمناقشة الاستعدادات لمباريات الدوري المتبقية والمستحقات المالية للاعبين.

وفي دوري الدرجة الأولى، جرت أول أمس، سبع مواجهات ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية لدوري الدرجة الاولى التأهيلي للممتاز لكرة القدم.واسفرت المواجهات عن فوز فريق نادي دهوك على مضيفه فريق نادي اكد1-0 ، وفوز فريق نادي المرور على ضيفه فريق نادي بابل 1-0 ، وفوز فريق نادي الصناعة على مضيفه البحري 1-0.كما تعادل فريق نادي ميسان وضيفه نادي ديالى 0-0 ، فيما فوز فريق نادي البيشمركة على ضيفه سامراء4-2 ، وفاز فريق نادي الرمادي على ضيفه فريق نادي الاتفاق 2-1 ، وتعادل فريقا نادي الصليخ مع ضيفه فريق الناصرية 1-1.وعزز فريق نادي الصناعة صدارته بترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 26 نقطة ، في حين استعاد عفك صدارته من نوروز «21 نقطة» في ترتيب المجموعة الاولى برصيد 22 نقطة.