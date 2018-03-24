ضعنا ومن يهتم

( هل من حياةٍ في الطريق نعيشها

أم سوف نبقــــــى عاشقين وُنقتلُ )

عارف الساعدي

ليْت الأَمْرَ

انْ يمْشٍي الحُلمُ ….. عَلى رُؤوسَ أَصَابِعِهِ

وَيلبسَ سِروالاً أسْوداً

فَمنْذ … باعَ الرَّجلُ ذِكْرياتِه

فِي عُلبٍ مُجَففَةٍ

تَقمصَ دَورَ إِلَهٍ !

فِي الليْلةَ التِي تُشْبهُ وَجْه كَافُورٍ

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قَالَ : سَأهبُ آخَرينَ فرْصةٍ أُخْرى !!

للْملكِ *

حِين رأَى وَجْه الْمَوتِ

جَامِداً مِثلَ قِناعٍ

فَلمْ يبارِحِ القَصْرَ لَيلةَ مَصْرعِهِ !

وَحَاوِي*

صَعْبٌ عَليْهِ

أَنْ يُخْفِيَ دُمُوعَه

وَلا يعْثرَ عَلَى طَلقَةٍ فِي مُسَدَّسِه

ولِلسَّيابِ

انْ يَعودَ

لَجيكورٍ بِلا عُكازٍ

ولِمن بَعدُ ؟

لدَنْقَل

يُزيحُ شَراشِفَ المُسْتَشْفَى

وَينهضُ صَوبَ نَافذَةٍ

ليَقرأَ للنِّيل قَصيدةً ثانِيةً

وبلند

طَيرٌ إَبْيَضٌ

يَخفِقُ بقَلقٍ عَلى عُشِّه

ولَا يمُوت غَريبإً

فِي بِلادِ الثَّلجِ

و لِمن بعْدُ ؟

انْ نطردَ وُجوهَ الكَوابيسِ

وَهي تُطلُّ مِن الشُّباكَ

ولِلعَصافيرِ

انْ لَا تلوذَ .. بفَيْءِ شَجرةٍ مُتَيبَّسَةٍ

فُرصَةٌ ثَانيةٌ

لِلفرَاشاتِ

الاَّ تظلَّ مَحبوسَةً فِي عُلبِ كِبريتً

والرُّوحُ

لَا ( تثغب ) حِين تَفتحُ الْأ يَّامُ فَمَها

وِلقُفلٍ

مُتدلٍّ مِن سقْفِ الذَّاكرَة

أَفتَحُهُ

وامْسحُ ثَلاثَةَ أصْدقَاء قُدامَى

وَأَخيراً لِمَن !!

للْفُقراءِ !!

أَنْ ينْزعَ الْهَمُّ سًاقَيْهِ فَي الرِّمَالَ

وأنْ لا يقُولوا … ضِعْنا ….. وَمَن يَهْتَمُّ !