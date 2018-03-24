( هل من حياةٍ في الطريق نعيشها أم سوف نبقــــــى عاشقين وُنقتلُ ) عارف الساعدي ليْت الأَمْرَ انْ يمْشٍي الحُلمُ ….. عَلى رُؤوسَ أَصَابِعِهِ وَيلبسَ سِروالاً أسْوداً فَمنْذ … باعَ الرَّجلُ ذِكْرياتِه فِي عُلبٍ مُجَففَةٍ تَقمصَ دَورَ إِلَهٍ ! فِي الليْلةَ التِي تُشْبهُ وَجْه كَافُورٍ ************** قَالَ : سَأهبُ آخَرينَ فرْصةٍ أُخْرى !! للْملكِ * ...
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  • السبت , 24 مارس 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ضعنا ومن يهتم

ثقافة
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( هل من حياةٍ في الطريق نعيشها
أم سوف نبقــــــى عاشقين وُنقتلُ )
عارف الساعدي

ليْت الأَمْرَ
انْ يمْشٍي الحُلمُ ….. عَلى رُؤوسَ أَصَابِعِهِ
وَيلبسَ سِروالاً أسْوداً
فَمنْذ … باعَ الرَّجلُ ذِكْرياتِه
فِي عُلبٍ مُجَففَةٍ
تَقمصَ دَورَ إِلَهٍ !
فِي الليْلةَ التِي تُشْبهُ وَجْه كَافُورٍ
**************
قَالَ : سَأهبُ آخَرينَ فرْصةٍ أُخْرى !!
للْملكِ *
حِين رأَى وَجْه الْمَوتِ
جَامِداً مِثلَ قِناعٍ
فَلمْ يبارِحِ القَصْرَ لَيلةَ مَصْرعِهِ !
وَحَاوِي*
صَعْبٌ عَليْهِ
أَنْ يُخْفِيَ دُمُوعَه
وَلا يعْثرَ عَلَى طَلقَةٍ فِي مُسَدَّسِه
ولِلسَّيابِ
انْ يَعودَ
لَجيكورٍ بِلا عُكازٍ
ولِمن بَعدُ ؟
لدَنْقَل
يُزيحُ شَراشِفَ المُسْتَشْفَى
وَينهضُ صَوبَ نَافذَةٍ
ليَقرأَ للنِّيل قَصيدةً ثانِيةً
وبلند
طَيرٌ إَبْيَضٌ
يَخفِقُ بقَلقٍ عَلى عُشِّه
ولَا يمُوت غَريبإً
فِي بِلادِ الثَّلجِ
و لِمن بعْدُ ؟
انْ نطردَ وُجوهَ الكَوابيسِ
وَهي تُطلُّ مِن الشُّباكَ
ولِلعَصافيرِ
انْ لَا تلوذَ .. بفَيْءِ شَجرةٍ مُتَيبَّسَةٍ
فُرصَةٌ ثَانيةٌ
لِلفرَاشاتِ
الاَّ تظلَّ مَحبوسَةً فِي عُلبِ كِبريتً
والرُّوحُ
لَا ( تثغب ) حِين تَفتحُ الْأ يَّامُ فَمَها
وِلقُفلٍ
مُتدلٍّ مِن سقْفِ الذَّاكرَة
أَفتَحُهُ
وامْسحُ ثَلاثَةَ أصْدقَاء قُدامَى
وَأَخيراً لِمَن !!
للْفُقراءِ !!
أَنْ ينْزعَ الْهَمُّ سًاقَيْهِ فَي الرِّمَالَ
وأنْ لا يقُولوا … ضِعْنا ….. وَمَن يَهْتَمُّ !

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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