انتشرت مؤخراً هذه الرياضة وحرص عدد كبير من الصالات الرياضية بضمها لقاموس التمارين الرياضية الهامة التي أصبح يمارسها الكثيرون، كما ينصح المدربين المختصين بممارستها وذلك لما فيها من فوائد عديدة ومميزات اذ تختلف عن أي رياضة أخرى، مخترعة هذه الرياضة هي جريج جلاسمان Greg Glassman لاعبة الجمباز الأميركية وصديقتها لورين جيناي Lauren Jenai عام 2000، اذ يرجع اسم كروس فيت CrossFit لشركة رياضية تأسست عام 1996 و مع ذلك انتشرت هذه الرياضة انتشاراً واسعاً في عام 2007.

كيف يمكن ممارسة رياضة الكروس فيت CrossFit ؟: تبدأ أولًا بتمارين الإحماء ثم ينتقل المتدرب لأبرز التمارين مثل تمارين البطن، تمارين الجري، تمارين العقلة، تدريبات رفع الأثقال، تدريبات الأيروبكس، تمارين الجمباز، تمارين التجديف، تمارين السويدي وهذا بالإضافة لتمارين الـ Kettle Bell. من الممكن أن تمارس تمارين الكروس فيت من دون الإعتماد على الأجهزة الرياضية ولكن بحسب الحالة الصحية المناسبة لكل شخص وبحسب رأي المدرب المتخصص.

يمكن للشخص ممارسة تمارينه بمفرده او مع زملائه بشكل جماعي ويفضل بشكل جماعي لتعزيز روح المنافسة بينهم، اذ يمكن للشخص ان يختار مابين خمسة تمارين أو ثلاثة فقط، يقوم بممارسة هذه التمارين بالتكرار من دون توقف او راحة طوال جلسة التدريب المحددة وعندما يصل الشخص لأعلى المستويات في جلسات التدريب ينتقل إلى المستويات المتقدمة أي يمارس المتدرب ما يعرف بالأربع أوقات، هذا يعني أن يقوم الشخص بإختيار أربعة تمارين ليقوم بممارستها لعدد معين ولفترة محددة مثل ممارسة تمارين البطن خمس مرات ثم بعد ذلك تمارين نط الحبل خمس مرات ومن بعدها ممارسة تمرين الركض أو الجري لمدة عشر دقائق ثم تمارين الجمباز لعشر دقائق وهكذا.

فوائد واضرار ممارسة رياضة الكروس فيت CrossFit : من أهم مزايا الكروس فيت هو دورها الفعال والقوي لإنقاص الوزن الزائد وحرق الدهون المتراكمة كما تنمي اللياقة البدنية وتجعل الجسم أكثر رشاقة ومرونة وتساعد في بناء العضلات وتقوية العظام. هذا بالإضافة لتحسين عملية التنفس وتوازن معدلات عمليات الشهيق والزفير، وتعمل على حماية الجسم من الإصابة بالأمراض الخطيرة بجانب أنها تقوم بمحاربة الملل والروتين أثناء ممارستها وذلك لأنها تتكون من العديد من التمارين المتنوعة التي تمارس في وقت واحد، كما انها توفر الإمكانيات اللازمة للنساء لكي يمارسن تمارين رفع الأثقال التي كان من الصعب ممارستها.

وهناك بعض المخاطر والأضرار التي من الممكن أن تصيب بعض الأشخاص في حالة عدم وجود مدربين مختصين ومحترفين، قد يتعرض الشخص المتدرب للإصابة بالإجهاد والتعب الشديد للمفاصل وتمزق في الاربطة والعضلات وذلك بسبب عدم وجود فترات استراحة أثناء ممارسة التمارين. خاصة التمارين الصعبة مثل تمارين رفع الأثقال وتمارين الجمباز التي تحتاج لبعض الوقت من الراحة، يتوافد أيضًا الشباب المراهقين علي ممارسة تمارين الكروس فيت قبل اكتمال عضلاتهم وبالتالي يكونوا أكثر عرضة لبعض الإصاباتإ وان عدم الإلتزام بالطريقة الصحيحة لأداء تمارين رياضة الكروس فيت قد يسبب إصابات كبيرة وخطيرة.

اختصاص / فسلجة تدريب/ رماية

مقررة فرع الألعاب الفرقية/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات/ جامعة بغداد.

م.م دعاء حسين علي