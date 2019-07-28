العمل: 750 ألف عامل أجنبي في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشـف وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان، عن وجود أكثر من 750 ألف عامل أجنبي يعملون في العراق.

وقال عبد الزمان في مؤتمر صحافي مشترك مع الحكومة المحلية في ذي قار، إن “الوزارة أصبحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن توحيد قاعدة البيانات من خلال لجنة مركزية مشتركة ستعمل على الكشف عن سقف معدلات العمالة الأجنبية من اجل أن يكون نصفها من العمالة العراقية المحلية”.

وأشار عبد الزمان إلى “قرب المباشرة بهذا النظام الجديد في محافظات البصرة وميسان وواسط وذي قار”.

من جانب آخر أعلن الوزير “الاتفاق مع الحكومة المحلية بذي قار على زيادة عدد المستفيدين من إعانات شبكة الحماية الاجتماعية بعد نفاد حصة المحافظة مع زيادة أعداد المتقدمين من خلال مناقشة هذا الأمر مع وزارة التخطيط كونها الجهة التي تمتلك المعايير والمحددات للعدد الذي سيشمل مستقبلا”.

وقال أن “الوزارة ستعمل على زيادة عدد المشمولين براتب المعين المتفرغ من خلال زيادة عدد اللجان الطبية التي ستباشر أعمالها في شهر آب المقبل لاستيعاب أعداد المتقدمين”.

من جانبه لفت النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي إلى “التوصل لتفاهمات مشتركة تخص العديد من الملفات التي يمكن أن تخدم عددا كبيرا من المستفيدين من الشرائح المشمولة”.