أعلنت شركة أمازون، نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، إذ حققت 63.4 مليار دولار من الإيرادات، و2.6 مليار دولار من صافي الدخل مقارنةً بإيرادات بلغت 52.9 مليار دولار، وصافي دخل قدره 2.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018.

وذكرت الشركة، ان ” مبيعات أمريكا الشمالية ارتفعت بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 38.7 مليار دولار، في حين ارتفعت المبيعات الدولية بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 14.9 مليار دولار، وسجلت نموًا بنسبة 37 في المائة في أعمالها السحابية، وهو أقل من تقديرات المحللين، ويشير إلى أن مايكروسوفت بدأت تستعيد قوتها”.

وقالت خدمات ويب أمازون، التي توفر الحوسبة والتخزين للشركات والمدارس والهيئات الحكومية: إن إيرادات الربع الثاني ارتفعت إلى 8.38 مليار دولار مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 8.48 مليار دولار.