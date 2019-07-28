  • الأحد , 28 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

أمازون

شؤون أقتصادية
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أعلنت شركة أمازون، نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، إذ حققت 63.4 مليار دولار من الإيرادات، و2.6 مليار دولار من صافي الدخل مقارنةً بإيرادات بلغت 52.9 مليار دولار، وصافي دخل قدره 2.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018.
وذكرت الشركة، ان ” مبيعات أمريكا الشمالية ارتفعت بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 38.7 مليار دولار، في حين ارتفعت المبيعات الدولية بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 14.9 مليار دولار، وسجلت نموًا بنسبة 37 في المائة في أعمالها السحابية، وهو أقل من تقديرات المحللين، ويشير إلى أن مايكروسوفت بدأت تستعيد قوتها”.
وقالت خدمات ويب أمازون، التي توفر الحوسبة والتخزين للشركات والمدارس والهيئات الحكومية: إن إيرادات الربع الثاني ارتفعت إلى 8.38 مليار دولار مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 8.48 مليار دولار.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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