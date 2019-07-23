تسويق 700 ألف طن من الشعير في نينوى

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الزراعة مديرية زراعة نينوى إن الموسم الحالي شهد تسويق قرابة (700) ألف طن من محصول الشعير في عموم المحافظة وان عمليات التسويق لا زالت مستمرة حتى الآن.

وقال مدير زراعة نينوى دريد حكمت طوبيا في بيان، إن «الكميات المستلمة من محصول الشعير تعد الأكبر خلال المواسم الماضية، إذ بلغت الكميات المستلمة من الفلاحين والمزارعين قرابة (700) ألف طن حتى الآن عن طريق (20) موقع تم افتتاحها في عموم المحافظة».

وأضاف إن «عمليات الاستلام لا زالت مستمرة حتى الان إذ سيكون الموعد النهائي للاستلام يوم 25 من الشهر الحالي»، داعيا الفلاحين والمزارعين الذين لم يسوقوا محاصيلهم إلى الإسراع بتسليمها إلى مراكز الاستلام في المحافظة.

في السياق، اعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي، أمس الثلاثاء، تسويق اكثر من 240 الف طن من محصول الحنطة في عموم مدن المحافظة.

وقال الدليمي في تصريح، إن “عمليات تسويق المحصول الحنطة توقفت في مناطق عديدة من مدن الانبار باستثناء مجمع تسويق قضاء عنه غربي الانبار وتسويق ناحية الخيرات بقضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة وان عملية التسويق ما زالت مستمرة من دون وجود أي معوقات تذكر”.

واضاف ان “عمليات التسويق في عموم مدن الانبار وصلت الى هذا اليوم نحو 240 الف طن من محصول الحنطة باستثناء استمرار عمليات التسويق في المناطق الغربية لغاية يوم 27 من الشهر الجاري في حين حدد موعد انتهاء تسويق ناحية الخيرات بقضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة الى يوم 30 من الشهر الحالي”.

واوضح الدليمي، أن “عمليات التسويق تسير نحو الخطة المرسوم لها من قبل وزارة الزراعة وبالتنسيق مع حكومة الانبار المحلية والقوات الامنية».