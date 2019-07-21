“أفنجرز” أعلى إيرادات الافلام

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت شركة “والت ديزني” الموزعة لفيلم “المنتقمون: لعبة النهاية” (أفنجرز: إند غيم)، أن الفيلم الذي أنتجته شركة “مارفل ستوديوز” سينتزع صدارة إيرادات التذاكر عالميا.

وذكرت ديزني، في بيان بإطار الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام، أن مبيعات تذاكر “المنتقمون” على مستوى العالم ستتخطى 2.789 مليار دولار التي جمعها فيلم “أفاتار” للمخرج جيمس كاميرون عام 2009.

وفيلم “المنتقمون” قصة تروى في 22 فيلما لشركة “مارفل”، على مدى عشرة أعوام.

ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان روبرت داوني جونيور وكريس هيمسورث، والممثلة سكارليت يوهانسون.

وقال كيفن فيغ رئيس “مارفل ستوديوز”، إن الفيلم سيصل لصدارة مبيعات التذاكر، لكنه سيخسر هذا اللقب على الأرجح أمام فيلم كاميرون المقبل.