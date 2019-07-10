يرتدي 15 قميصاً لتجنب رسوم الوزن الزائد

الصباح الجديد – وكالات:

طرائف المسافرين مع الوزن الزائد لا حدود لها، خصوصا إذا كانت سياسة شركات الطيران صارمة فيما يخص الوزن.

ولعل أبرز تلك الطرائف مؤخرا، ما أقدم عليه الأسكتلندي جون إيرفين، اذ طلبت الموظفة في شركة طيران “إيزي جيت” في مطار نيس الفرنسي دفع مبلغ إضافي نظير الوزن الزائد في أمتعته، في أثناء عودته من فرنسا إلى اسكتلندا.

ووفقا لصحيفة “غولف نيوز”، سارع إيرفين إلى فتح حقائبه وارتدى 15 قميصا فوق بعضها البعض ليصل إلى الوزن المسموح به، وذلك في ظل درجة حرارة بلغت 30 درجة مئوية، فيما كان ابنه جوش يصوره بواسطة هاتفه المحمول.

ونشر جوش، البالغ من العمر 17 عاما، صور وفيديو والده وهو يرتدي القمصان الخمسة عشر، مع تعليقات ضاحكة، مثل “والدي يتعرق”.. “إنه يغلي”

وأوضح جوش أن موظفة المطار طلبت من والده أن يدفع رسوم الوزن الزائد فقال لها “انتظري وراقبي”، وسارع إلى فتح الحقيبة وارتداء القمصان، مضيفا أنه كاد يغشى عليه من الضحك.

وبرغم أنه سمح له أخيرا بالعبور بعد أن وصل إلى الوزن المسموح به، إلا أن رجال الأمن أوقفوه معتقدين أنه يحاول تهريب شيء ما، وأخضعوه لتفتيش دقيق قبل أن يسمح له بالصعود إلى الطائرة.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها مسافر “طبقات ملابس إضافية” لتجنب دفع رسوم الأمتعة الزائدة.