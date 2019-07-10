مطعم ميسي يقدم طعاماً مجانياً للمحتاجين

الصباح الجديد – وكالات:

أعلن مطعم أرجنتيني تعود ملكيته لنجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، عن تقديمه مساعدات خاصة إلى المشردين في الأرجنتين، في ظل حالة الطقس البارد التي تجتاح البلاد.

وقدم المطعم مجانا منذ ليلة الجمعة الماضية أطباقا من الطعام الساخن للأشخاص المحتاجين، إذ قال مدير المطعم أرييل ألمادا نقدم للمحتاجين القهوة والمشروبات الغازية، إلى جانب البعض من النبيذ لمن يرغب في ذلك، واستقبلنا عدة منهم، لقد كانـوا رائعيـن للغايـة”.

وأكد ألمادا “أن المطعم سيستمر بتوفير الوجبات الساخنة للمحتاجين لمدة 15 يوما، ما بين الساعة السابعة والتاسعة مساء. على وفق صحيفة “الماركا” الإسبانية.

يقع المطعم بجوار نصب العلم الوطني الشهير في مدينة روزاريو، الذي يعد ملجأ للأشخاص الذين يعيشون في الشوارع، خاصة في الأيام التي تسجل فيها درجات حرارة أقل من الصفر.

يذكر أن النجم الأرجنتيني وصل إلى مطار روزاريو على متن طائرة خاصة مع زملائه في الفريق أنجيل دي ماريا، جيوفاني لو سيلسو وفرانكو أرماني، بعد مشاركتهم في كأس أميركا.