150 رجل ضحايا للعنف النسوي شهريا في المغرب

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الجمعية المغربية المعنية بالدفاع عن ضحايا العنف الأسري من الرجال، أنها تستقبل 150 حالة شهريا من هذا النوع، في ظاهرة منتشرة ومسكوت عنها. نقلا عن وسائل إعلام مغربية عن فؤاد الهمزي رئيس الجمعية.

وأضاف أن “النساء يمارسن شتى أنواع العنف وأن العديد من الزوجات يعنفن أزواجهن لفظيا بالسب والشتم وجسديا بالضرب، ونفسيا بالسحر والشعوذة وقانونيا باتهامهم زورا بالعنف”.

ورصد الهمزي أن ضحايا العنف “النسوي” من الرجال “ينتمون إلى فئات اجتماعية متعددة وذوي مستويات تعليمية متفاوتة وبينهم المتعلمون والأميون.

وكشف الهمزي أن “كثيرا من ضحايا هذه الظاهرة صاروا في الفترة الأخيرة لا يجدون حرجا في البـوح بـمـا يتعرضـون لــه بعدمـا كانـوا يرفضـون الكشـف عنـه”.