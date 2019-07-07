العراق والبنك الدولي: اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار لتحسين الطاقة

بغداد ـ الصباح الجديد:

وقع العراق والبنك الدولي، أمس الاحد، اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار لتحسين الطاقة في المناطق الجنوبية بالعراق.

وقال وزير المالية فواد حسين في حديث صحافي، ان «الاتفاقية تاتي ضمن العمل المشترك مع البنك الدولي لدعم المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين»، مبينا ان «الاتفاقية تاتي اساسا لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية في المحافظات الجنوبية».

واضاف حسين ان «البلاد لديها مشكلات ليس في الانتاج وانما في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية»، لافتا الى ان «هذه الاتفاقية تاتي في مجال حل جزء من المشكلة في محافظة البصرة والمحافظات المجاورة لها».

من جانبها، قالت ممثلة البنك الدولي يارا سالم ان «المشروع سيخدم المحافظات الجنوبية التي تعاني من مشكلة التوزيع ونقل الطاقة الكهربائية»، مبينا ان «المحافظات المشمولة هي البصرة وذي قار والمثنى وميسان».

واوضحت ان «قيمة القرض الذي جرى الاتفاق عليه هو 200 مليون دولار وبفترة انجاز للمشروع يبلغ 5 سنوات»، مبينة ان «سداد القرض سيكون لمدة ما بين 10 الى 15 سنة «.

يذكر ان العراق يعاني من انقطاعات متكررة في الطاقة الكهربائية وتزداد في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يدفع بالمواطنين الى الاستعانة بالمولدات الاهلية والمنزلية لسد النقص في الطاقة.