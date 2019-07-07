الإمارات الحاضنة الأولى عربياً للشركات الناشئة

مركز عالمي رئيس في صناعة التأمين

متابعة الصباح الجديد:

تصدرت الإمارات الدول العربية في تصنيف الشركات الناشئة 2019 باعتبارها تمثل أفضل مناخ لاحتضان تلك الشركات، محتلة المركز 40 عالمياً في المؤشر العام الذي ضم 100 دولة وأصدرته «startupBlink» وهي منصة تفاعلية مقرها زيورخ في سويسرا، وتفوقت الإمارات على اليونان والنرويج وماليزيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا ولوكسمبورغ.

وقال المؤشر: «تستمر دبي في قيادة منظومة الشركات الناشئة في الدولة والمنطقة، وسجلت دبي لتوها تخارجاً ناجحاً لشركة كريم، التي بيعت لشركة أوبر بأكثر من 3 مليارات دولار، وهي أول شركة مليارية في العالم العربي، الأمر الذي سينعكس في تصنيف دبي العام المقبل». وأضاف: «من المؤكد أن هذا التخارج سيخلق موجة جديدة من ريادة الأعمال في الإمارات، وبالتحديد في دبي، التي كانت دائماً وجهة نقل شعبية بين رواد الأعمال العرب من جميع أنحاء الشرق الأوسط التواقين لتوسيع نطاق أعمالهم الناشئة».

وتابع: «أحد أهم العوامل التي ستساعد على الحفاظ على الإمارات في موقعها في قيادة منظومة الشركات الناشئة في المنطقة هو مواصلة الإصلاحات التجارية وتوفير البنية التحتية القانونية والمالية، وطرح قوانين مواتية لرجال الأعمال وتطوير نظام البنوك لدعم الابتكار، وكانت عملية الإصلاح الأخيرة وتحديث قوانين الإفلاس خطوة في الاتجاه الصحيح».

وتصدر المؤشر كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وهولندا وسويسرا. ومن الدول العربية جاءت مصر في المركز 60 والمغرب 65 والأردن 73 وتونس 74 والسعودية 80 ولبنان 82 والبحرين 95.

في السياق، قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن فرص نمو حجم قطاع التأمين في دولة الإمارات كبيرة فيما أصبحت مركزاً عالمياً رئيساً في القطاع وتصدر سوق الإمارات أسواق الدول العربية وشمال أفريقيا من حيث الأقساط المكتتبة خلال الـ10 أعوام الماضية.

وأكد في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات لعام 2018 والصادر عن هيئة التأمين، أنه يُنتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنوات المقبلة نتيجة التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها الإمارات ودول التعاون والتي تساعد على تأدية قطاع التأمين دوراً كبيراً وريادياً في المنطقة العربية.