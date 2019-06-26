الاندبندنت: ليس لدى ترامب استراتيجية لإنهاء الحرب مع إيران إذا تورط فيها

فيما عد الرئيس الأميركي انها اذا وقعت لن تدوم طويلاً

الصباح الجديد – وكالات:

نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية امس الاربعاء، تقريرا بعنوان “ترامب لايمتلك استراتيجية لإنهاء الحرب مع إيران إذا تورط فيها”.

وقال تقرير الصحيفة، إن ترامب “هدد بمحو إيران إذا تجرأت على مهاجمة أي شيء أميركي مرة أخرى وفي اليوم نفسه جاء الرد الإيراني بأنها ستسقط أي طائرة أميركية تخترق مجالها الجوي، ثم قال ترامب إنه مستعد للحوار مع إيران وعليهم إخباره عندما يكونون مستعدين للتفاوض”.

واضاف التقرير أن ترامب رد على أسئلة تلقاها من الصحفيين في البيت الأبيض، بعدما قال إن احتمال الحرب مع إيران قائم، حول وجود استراتيجية لإنهاء هذه الحرب فقال “لن تكونوا بحاجة لاستراتيجية للخروج وإنهاء الحرب مع إيران وأنا لا أنفذ استراتيجيات لإنهاء الحرب”.

وأوضح أن العلاقات بين البلدين تدهورت بشكل كبير منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية استهدفت القطاع النفطي الذي تعتمد عليه البلاد، وجعلت قيام الإيرانيين ببيع النفط لدول أخرى أمرا شديد الصعوبة.

واشارت الى أن “هذا كله تزامن مع حملة من التصعيد الإعلامي برعاية أمريكية ضد طهران كان لها أثر كبير جدا على الاقتصاد الإيراني، لكنها لم تدمره حتى الآن، موضحا أن طهران وحسب الإحصاءات الرسمية كانت تصدر مليونين ونصف مليون برميل من النفط الخام يوميا حتى أبريل/ نيسان من العام الماضي لكن هذه الأرقام انخفضت بشدة حيث صدرت إيران الشهر الجاري ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا فقط” ولم يشر الصحفي إلى مصدر هذه الأرقام.

في السياق، عد الرئيس الاميركي دونالد ترامب امس الاربعاء، أن أي حرب مع إيران لن تدوم طويلا، مشيراً الى أن الزعامة الإيرانية تفتقر الى الذكاء.

وقال ترامب بحسب ما نقلته شبكة فوكس للأخبار الاقتصادية، إنه “لن يكون هناك قوات أميركية على الأرض في حال اندلاع مواجهة مع إيران”.

وأضاف أن “أي حرب مع إيران لن تدوم طويلا”، مشدداً بالقول “أتمنى ألا نخوض حربا مع إيران” ، ولفت الرئيس الاميركي الى أن “الزعامة الإيرانية تفتقر للذكاء”.