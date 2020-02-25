اربعة أبراج مهووسة بالموسيقى

الصباح الجديد-وكالات:

أشار تقرير نشر في موقع “yourtango”، إلى بعض الأبراج الفلكية المهووسة بالموسيقى أكثر من غيرها، وتكاد لا تحيا من دونها.

برج الثور من اهم صفاته حبه الشديد للموسيقى، التي يلجأ إليها عند حاجته للهرب من الواقع والحاجة للاسترخاء ونسيان المشكلات التي يمر بها، كما يمتاز بحس فني، يجعله يميز الموسيقى والألحان الراقية، لذلك يمتاز ذوقه بالرقى في اختيار الموسيقى.

الموسيقى تشعر أصحاب برج الميزان بالسعادة، لذلك لديهم استعداد لسماع الموسيقى طوال الليل من دون الشعور بملل خاصة عندما يمرون بفترة عصيبة وأزمات في حياتهم اليومية، لذلك يلجأ للموسيقى.

يقدر برج الدلو الموسيقى ويتابع تطورها وأشكالها، ويفضل سماعها دائماً عند إجراء محادثات مهمة مع الآخرين، أو عند التفكير في الأمور المهمة بحياته حتى تساعده للوصول لقرار صائب، حتى ان بعضهم يستمعون الى الموسيقى في اثناء القراءة لأنها تجعلهم يركزون أكثر ويستوعبون أكثر.

ويفضل برج الأسد سماع الموسيقى بصوت عال وخاصة التي تحتوي على الحان وإيقاعات افريقية، لأنها تلهب حماسه وتجعله يبدع ويبتكر أفكار متعددة وجديدة، كما تجعله يشعر بالسعادة والراحة، لذلك فهو في أغلب الأوقات يستمع للموسيقى خاصة في اثناء ممارسته لعمل معين.