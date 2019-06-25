الزراعة: آلية جديدة بمنح اجازات الاستيراد خلال يوم واحد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الزراعة، أمس الثلاثاء، اعتمادها آلية جديدة تعتمد السرعة في منح الاجازات الاستيراد، مشيرة إلى أن الالية الجديدة ستختصر الموافقة من اسبوع إلى يوم واحد.

وقالت الوزارة في بيان، إن “دائرة التخطيط والمتابعة لوزارة الزراعة بتبسيط اجراءات منح موافقة اجازات الاستيراد إذ جرى اعتماد الية جديدة وبسبطة وسريعة لمنح هذه الموافقة وذلك من خلال تقليل الروتين والاجراءات إذ كان يستغرق منح الموافقة اكثر من اسبوع مما يؤدي الى تلف بضائع المستوردين ويكلفهم تبعات مادية اضافية بسبب التاخير في حين تمنح هذه الموافقة الان بيوم واحد فقط”.

وأضاف البيان، أن “تحويل الخطـة خلال الاشهر المقبلة الى الكترونية”، مؤكدا أن “مدير الدائرة يجلس في الاستعلامات يوميا من اجل معرفة الصعوبات التي تواجه المراجعيــن مـن اجـل تذليلهـا”.

ولفتت الوزارة إلى أن “المستوردين كانوا يعلنون من التاخير وصعوبة الاحراءات مما يضطرهم الى دفع رشاوي من احل انجاز معاملاتهم”.

وفي الأول من أمس، أعلنت وزارة الزراعة البدء في اعتماد ستراتيجية للنهوض بقطاع الزراعة مع منع الحكومة استيراد حزمة من المنتجات الزراعية لوفرتها في السوق المحلية.

وقال وزير الزراعة صالح الحسني إن وزارته: “ستدعم المحافظات بنحو 200 ألف شتلة لمكافحة التصحر وإيقاف زحف الرمال تجاه الأراضي الزراعية والسكنية”.

وتسعى الوزارة إلى زراعة المناطق النائية بمحاصيل الأعلاف والبذور وتوسيع رقعة الاستثمار في تلك الأماكن مع رفع كفاءتها الإنتاجية، بما يحقق عوائد مالية أكبر لخزينة الدولة.

ويمكن أن تتحول البادية الغربية الممتدة من محافظة الأنبار مرورا بمحافظات كربلاء والقادسية والمثنى وذي قار وصولا إلى البصرة، إلى سلة غذاء عالمية بسبب خصوبة أراضيها ومستويات المياه الجوفية المرتفعة.

وتضم المناطق عددا من البحيرات الكبيرة مثل الحبانية والرزارة.

إضافة إلى خزان المياه الاستراتيجي في سد حديثة غرب محافظة الأنبار، وينطبق ذلك على بادية الجزيرة التي تتوزع في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

وقامـت وزارة الزراعـة بتسويـق كميـات مضاعفـة مـن الحبـوب إلى صوامع الحبوب التابعة لوزارة التجارة لرفد البطاقة التموينية بمادة الطحين.