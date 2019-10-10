هيفاء وهبي تعلن عن فيلمها الجديد “اشباح أوروبا”

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت النجمة هيفاء وهبي عن تغيير اسم أحدث أفلامها السينمائية للمرة الثانية، ليكون “أشباح أوروبا”، بعدما كان يحمل في البداية اسم “حجر الإسكندر” ثم “عقد الخواجة”.

كما طرحت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، الملصق الدعائي الأول لفيلم “أشباح أوروبا”، الذي يشاركها بطولته الفنانين المصريين، أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر. والقصة لكريم فاروق، والسيناريو والحوار لأمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي. يشار إلى أن فيلم “أشباح أوروبا”، ثالث أفلام هيفاء وهبي السينمائية بعد فيلمي “دكان شحاتة” و”حلاوة روح”. ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع “إنستغرام” صور لإطلالتها الجديدة، ارفقتها بتدوينات قصيرة، قالت في إحداها: “القادة لا يتم صناعتهم، إنما هم من يصنعون أنفسهم”. وكتبت في التدوينة الثانية: “كل ما أحتاجه صديق عظيم، وخزان وقود ممتلئ، حتى انطلق”، وأرفقتها بإيمــــــوجي “غمـزة”.