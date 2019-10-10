  • الخميس , 10 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

هيفاء وهبي تعلن عن فيلمها الجديد “اشباح أوروبا”

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الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت النجمة هيفاء وهبي عن تغيير اسم أحدث أفلامها السينمائية للمرة الثانية، ليكون “أشباح أوروبا”، بعدما كان يحمل في البداية اسم “حجر الإسكندر” ثم “عقد الخواجة”.

كما طرحت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، الملصق الدعائي الأول لفيلم “أشباح أوروبا”، الذي يشاركها بطولته الفنانين المصريين، أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر. والقصة لكريم فاروق، والسيناريو والحوار لأمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي. يشار إلى أن فيلم “أشباح أوروبا”، ثالث أفلام هيفاء وهبي السينمائية بعد فيلمي “دكان شحاتة” و”حلاوة روح”. ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع “إنستغرام” صور لإطلالتها الجديدة، ارفقتها بتدوينات قصيرة، قالت في إحداها: “القادة لا يتم صناعتهم، إنما هم من يصنعون أنفسهم”. وكتبت في التدوينة الثانية: “كل ما أحتاجه صديق عظيم، وخزان وقود ممتلئ، حتى انطلق”، وأرفقتها بإيمــــــوجي “غمـزة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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