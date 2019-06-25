«بلومبرغ»: 2183 طناً حيازة روسيا من الذهب

في خضم ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً

الصباح الجديد ـ وكالات:

عدت «بلومبرغ» أن روسيا تبنّت خطوة ذكية بقرارها زيادة مشتريات الذهب وتنويع الاحتياطات الدولية على حساب الدولار، وكدليل على ذلك أشارت إلى ارتفاع الذهب بشكل ملحوظ مؤخرا.

ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر حزيران، فقد ارتفعت حيازة روسيا من الذهب إلى 2183 طنا، وباتت حصة المعدن النفيس تشكل 18.3% من إجمالي احتياطيات روسيا الدولية، التي تجاوزت مؤخرا مستوى الـ500 مليار دولار.

وقالت الوكالة، إن روسيا تصدرت خلال السنوات الماضية دول العالم بشراء الذهب، إذ عمدت إلى زيادة حصة المعدن النفيس في احتياطاتها الدولية على حساب الدولار، وعلى ما يبدو أن هذه الستراتيجية بدأت تأتي ثمارها فقد ارتفاع سعر المعدن إلى أعلى مستوى في 6 أعوام.

وأضافت، أن روسيا اتجهت لشراء الذهب منذ فرض العقوبات الغربية عليها في 2014 بعد عودة القرم إلى قوامها، عادة هذه الخطوة منطقية في ظل العقوبات التي فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن روسيا أضافت نحو 7 مليارات دولار إلى احتياطياتها بفضل نمو أسعار الذهب بنسبة 7% هذا الشهر، مع افتراض أن البنك المركزي الروسي لم ينفذ أي عمليات شراء جديدة للذهب خلال هذه الفترة.

وبرغم أن الدولار ما يزال أبرز عملة تستخدم في الاحتياطيات في العالم، إلا أن مجلس الذهب العالمي لاحظ وجود إقبال كبير من البنوك المركزية في العالم على المعدن النفيس، فالصين كذلك زادت مؤخرا من شراء الذهب في ظل الخلاف التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.

وقالت «بلومبرغ» إن الصين غير قادرة على الاستغناء عن الدولار بشكل سريع بسبب امتلاكها أصولا هائلة منه، وذكرت أنه ينبغي على الإدارة الأمريكية ألّا تدفع بالدول الكبرى للتخلص من الدولار، على غرار ما حدث مع روسيا.

وفي وقت سابق حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اعتماد الاقتصاد العالمي بشكل كبير على الدولار، لا سيما في ظل الدين الأمريكي الضخم، الذي كسر حاجز الـ22 تريليون دولار.

على صعيد متصل، ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعد ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1424.25 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 أيار 2013.

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.

وقفز الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى 1427.50 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير خبراء ستراتيجية السوق في سي.إم.سي ماركتس إن المراهنات على خفض أسعار الفائدة وتراجع الدولار والتوترات في الشرق الأوسط تهيئ بيئة مثالية لمكاسب أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.38 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 809.93 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1522.63 دولار للأوقية. وكان المعدن سجل في وقت سابق من الجلسة 1545.87 دولار وهو أعلى مستوى منذ 27 آذار.