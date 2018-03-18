الفهداوي يبحث دعم المنظمة الدولية لمشاريع الكهرباء

بغداد – الصباح الجديد:

استعرض وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي مع ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش ما تعرض له قطاع الكهرباء في العراق وحسب تقارير وزارة التخطيط العراقية من تدمير قياساً بجميع القطاعات الاخرى من قبل عصابات داعش ، اذ بلغت نسبة الدمار 50%.

كما بحث الوزير المقترحات التي قدمت في مؤتمر الكويت والخاصة باعادة اعمار المناطق المحررة في العراق وعلى رأسها قطاع الكهرباء والمتضمنة تجهيز الدول المانحة المواد المطلوبة وتنفيذ المشاريع, مقدماً متطلبات واحتياجات وزارة الكهرباء على شكل جداول بالمواد مع مواصفاتها واسعارها عالمياً, معرباً عن امله بأن تتبنى الامم المتحدة هذه الالية لاصلاح الدمار الكبير الذي تعرضت له قطاعات الخدمات في العراق .

من جانبه اكد الممثل الاممي خلال الاجتماع ان وزارة الكهرباء لها مكانة التعاون المستقبلي, وان فريق الامم المتحدة يرغب بمعرفة رؤى وتطلعات وزير الكهرباء ، مستعرضا الخطوات التي يتبعها فريق الامم المتحدة لمتابعة الانتخابات مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، موضحاً مساعي الامم المتحدة لعودة النازحين وخلق بيئة مناسبة للتصويت السليم من خلال التقنيات الجديدة وبناء الثقـة.

على صعيد متصل تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع صلاح الدين التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الشمال بتغذية محطة العوجة الثانوية 33ك.ف ومن الخط الهوائي بعد خروجها عن العمل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور مصعب سري المدرس ان الملاكات تمكنت من تأمين وتغذية محطة العوجة الثانوية 33 ك.ف من الخط الهوائي بعد ان خرجت من العمل من الخط البديل من محطة جنوب تكريت لحين تأهيل وتصليح العارض في المحطة ، مبيناً ان هذه المحطة تغذي مناطق منطقة ( عوينات .. البودور .. الجزيرة).

فيما تمكنت الملاكات المذكوره من صيانة مغذيات ( القادسية 2 , المياه الثقيلة , مشروع ماء تكريت , المسبح ,ومغذيات اخرى متفرقة ) التي خرجت عن العمل بسبب العاصفة الترابية الشديدة في محافظة صلاح الدين وتم صيانتها واعادتها الى العمل .