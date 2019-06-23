  • الأحد , 23 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون عراقية
  • النائب آراس حبيب : ننتظر استكمال الكابينة الوزارية هذا الاسبوع

النائب آراس حبيب : ننتظر استكمال الكابينة الوزارية هذا الاسبوع

شؤون عراقية
0 تعليق
30 views

أكد عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم، أن مسؤولية تأخير إرسال أسماء مرشحي باقي الكابينة الوزراية يتحملها الجميع، مترقباً وعد الحكومة بإرسال الأسماء هذا الاسبوع.
وقال حبيب، إن “الإعلان عن حسم الحقائب الوزارية الشاغرة هذا الأسبوع أمر مهم لكي تؤدي الحكومة مهامها بصورة صحيحة ومسؤولة”.
وأضاف أن “هذا لايعد إنجازاً في الواقع لأننا تأخرنا شهور طويلة لأسباب لايمكن تجاوز المحاصصة منها. المثل يقول أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي. وأقول بكل صراحة أن هذا المثل لاينطبق على إستحقاقدستوري لايمكن التهاون به أياً كانت الأسباب”.
وتابع أن “الأسباب لم تعد خافية على أحد بمن في ذلك المرجعية التي وصفت التزاحم على المواقع بـ (التكالب). ننتظر هذا الأسبوع طبقاً لوعد الحكومة بإرسال الأسماء مع أن الجميع يتحمل مسؤولية التأخير”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة