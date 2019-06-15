تقنية جديدة للغش في الامتحانات بقلم الكتروني تكشفها “تربية الكرخ الأولى”

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت مديرية تربية الكرخ الاولى امس السبت، عن اكتشافها تقنية جديدة للغـش الالكترونـي في الامتحانات، فيمـا دعت الطلبـة الـى الابتعـاد عـن استعمـال مثـل هـذه الوسائـل.

وقال مدير عام الدائرة فلاح القيسي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “المديرية اكتشفت في احد المراكز الامتحانية للدراسة المتوسطة تقنية جديدة للغش الالكتروني في قلم يحتوي على شريحة وشاحنة وسماعة”.

ودعا القيسي الطلبة الى “الابتعاد عن استعمال مثل هـذه الوسائل”، مشيرا الى ان “المراكـز الامتحانية مجهزة باحدث التقنيات التي تستطيـع ان تكشف مثـل هـذه الوسائـل”.

وطالب الطلبة بـ”الابتعاد عن استعمال مثل هذه الوسائل لانها ستحرمهم من اداء الامتحانات ويعتبر الطالب راسبا في جميع المواد وخصوصا الطالب الخارجي الذي سيحرم من اداء الامتحانات لمدة سنتيـن”.

يذكر ان وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اعلنت في وقت سابق، عن وضع اجهزة متطورة في المراكز الامتحانية لمحاربة ﻇــﺎﻫــﺮة اﻟﻐﺶ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.