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الأسكواش يعلن وفد الرواد لبطولة فرنسا

رياضة
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بغداد- المكتب الإعلامي:
سمى الاتحاد العراقي المركزي للاسكواش وفد منتخب الرواد الذي من المقرر ان يشارك في بطولة فرنسا الدولية للعبة والتي من المزمع ان تقام فعالياتها في مدينة بوردو ما بين السابع والتاسع من شهر حزيران الحالي وبمشاركة اكثر من عشرة منتخبات ومن مختلف قارات العالم.
وقال الامين المالي لاتحاد اللعبة حسين ابو العيس ان العراق من المؤمل ان يشارك بعشرة لاعبين في منافسات بطولة فرنسا الدولية السنوية لفئة الرواد للاعمار من 35 عاما فما فوق مشيرا الى اللاعبين العشرة الذين سيمثلون العراق في المنافسات العالمية هم حسين ابو العيس وعلي جهاد وعلي عطية وخالد احمد واياد عباس وعبد الكريم حسن ونجم علي وفخر الدين قاسم وحيدر عبد الامير ورائد اسماعيل.
وتابع ان الدول المشاركة في المنافسات هم فرنسا والعراق وانكلترا والمانيا وتركيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا واسبانيا واليونان.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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