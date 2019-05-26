28 لاعبا في قائمة قطر لكوبا أميركا

الدوحة ـ وكالات:

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، قائمة االلاعبين المستدعين للمشاركة في معسكر المنتخب استعدادا لبطولة كأس أميركا الجنوبية.

وغادر الفوج الأول من البعثة إلى مدينة تكساس بالولايات المتحدة الأميركية للدخول في معسكر هناك تحضيراً لخوض البطولة التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة ما بين 14 حزيران ، وحتى السابع من تموز المقبلين، في الظهور التاريخي الأول لقطر في البطولة.

ويدخل اللاعبون المغادرون وهم من خارج أندية السد والدحيل والريان، معسكراً قصيراً في تكساس يستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، وسيغادرون بعدها إلى البرازيل لخوض المعسكر الرئيسي تحضيراً للبطولة، على أن تكتمل صفوف المنتخب في البرازيل بباقي العناصر يوم 26 من الشهر الجاري. وضمت قائمة اللاعبين كل من: سعد الشيب، محمد البكري، يوسف حسن، طارق سلمان، خوخي بوعلام، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، حامد إسماعيل، المعز علي، بسام الراوي، كريم بوضياف، عاصم مادبو، علي عفيف، عبدالعزيز حاتم، أحمد علاء، سالم الهاجري، عبدالرحمن محمد، أحمد فتحي، تميم المهيزع، عبدالكريم حسن، بيدرو ميجل، المهدي علي، إسماعيل محمد، احمد معين، سلطان البريك، عبدالله عبدالسلام، مصعب خضر، عبدالعزيز الأنصاري.

وتلعب قطر في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب كل من الأرجنتين وباراجواي وكولومبيا.