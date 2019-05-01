وزير الشباب والرياضة يبحث تفعيل الاتفاقية الثنائية مع بيلاروسيا

«كربلاء» يضيف مواجهة ذوب آهن الإيراني والنصر السعودي

إعلام الشباب والرياضة

بحث وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، خلال استقباله في مكتبه، سفير دولة بيلاروسيا غير المقيم لدى العراق «أندريه سافيينج»، أسس تفعيل الاتفاقية الثنائية بين البلدين.. واكد «رياض» ان العراق يتطلع للعب دور فعال ومهم على جميع الأصعدة من خلال بوابة الشباب.

واضاف، الوزارة لديها العديد من البرامج الشبابية والرياضية المشتركة، فضلاً عن وثيقة عمل قديمة بين البلدين لم يتم تفعيلها الى الان ونسعى لاعادة صياغتها وتفعيلها بين الطرفين، مشيرا الى ضرورة وجود تنسيق مشترك للاسهام برفـع الحظـر الكلـي عن الملاعب العراقيـة مـن خـلال تواجـد منتخبـات وانديـة بيلاروسيـا فـي العـراق.

من جهته وجه سفير بلا روسيا، دعوة رسمية لوزير الشباب والرياضة لحضور بطولة الالعاب الاوروبية – الاوروبية، التي ستقام مطلع شهر حزيران المقبل، وبشأن تفعيل الاتفاقية بين البلدين، اجاب السفير قائلا: اثناء تواجد سيادتكم في البطولة سيتم العمل على توقيع الاتفاقية بشكل رسمي مع وزير الشباب والرياضة البيلاروسي في العاصمة مينسك.

من جانب اخر، استقبل وكيل وزارة الشباب والرياضة لشؤون الرياضة عصام ثامر, نائب رئيس نادي ذوب اهن الايراني امين كريميان والوفد المرافق له، بحضور الملاك المتقدم للوزارة، للتباحث بشان انجاح مباراة ذوب اهن مع نادي النصر السعودي على ارض ملعب كربلاء الدولي الشهر الجاري ضمن الدور السادس لدوري ابطال آسيا.

وقال ثامر خلال اللقاء، اننا نرحب بالاصدقاء الايرانيين والاشقاء السعوديين في بلدهم الثاني العراق، والمباراة تعد رسالة طيبة للعالم فيما يتعلق بقدرة العراق على تضييف المباريات الدولية، مبينا ان الوزارة مستعدة لتلبية كل متطلبات انجاح المباراة بين الفريقين، وتقديم الدعم الكامل لنادي ذوب اهن الايراني.

واكد ثامر على اهمية استثمار فرصة تضييف العراق لهذه المباراة لتطوير الحراك الرياضي والشبابي بين البلدين مبديا ارتياحه للعلاقة المتينة بين البلدين.

من جهته عبر نائب رئيس النادي ذوب اهن الايراني امين كريميان، عن سعادته بزيارة العراق وتقديم وزارة الشباب والرياضة العراقية الدعم والاسناد.

لافتا الى ان النادي ووزارة الشبـاب الايرانية مستعديًن للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاندية العراقية في استقطاب المواهب ونقل الخبرات الفنية بين البلدين, فضلا عن اقامة معسكرات تدريبية في ايران.