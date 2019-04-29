  • الثلاثاء , 30 أبريل 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون أقتصادية
  • المالية: اجراءات واسعة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار

المالية: اجراءات واسعة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار

شؤون أقتصادية
0 تعليق
121 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن المفتش العام لوزارة المالية، ماهر البياتي، أمس الأثنين، عن اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة لمحاربة الروتين عبر تسهيل الاجراءات التي تقوم بها دوائر وزارة المالية المعنية بملف الاستثمار.
‎وذكر بيان لمكتب المفتش العام، ان «التعليمات الجديدة، جاءت بهدف دعم وتمكين القطاع الخاص وانسجاما مع توجهات الدولة في هذا الاطار».
وبين، أن «هناك جدية كبيرة لتوفير بيئة ايجابية لدعم وتشجيع الاستثمار، من خلال وضع آليات متطورة للعمل من شأنها القضاء على البيروقراطية والتقليل من الروتين الـذي تشهـده عمليـات إنجـاز المعامـلات».
وأضاف ‎ البياتي، ان «الإجراءات الجديدة، ستعتمد على المخاطبات السريعة، وتسمية منسقين لمتابعة تلك المخاطابات ميدانيا واستحصال الاجابات ضمن توقيتات زمنية سريعة، بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار، فضلا عن توجيـه جميـع المصـارف التابعـة لـوزارة الماليـة، باتخـاذ الاجـراءات المناسبـة التـي مـن شأنهـا تسهيـل انجـاز معامـلات المقترضيـن والمستثمريـن مـن القطـاع الخـاص».

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة