المالية: اجراءات واسعة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن المفتش العام لوزارة المالية، ماهر البياتي، أمس الأثنين، عن اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة لمحاربة الروتين عبر تسهيل الاجراءات التي تقوم بها دوائر وزارة المالية المعنية بملف الاستثمار.

‎وذكر بيان لمكتب المفتش العام، ان «التعليمات الجديدة، جاءت بهدف دعم وتمكين القطاع الخاص وانسجاما مع توجهات الدولة في هذا الاطار».

وبين، أن «هناك جدية كبيرة لتوفير بيئة ايجابية لدعم وتشجيع الاستثمار، من خلال وضع آليات متطورة للعمل من شأنها القضاء على البيروقراطية والتقليل من الروتين الـذي تشهـده عمليـات إنجـاز المعامـلات».

وأضاف ‎ البياتي، ان «الإجراءات الجديدة، ستعتمد على المخاطبات السريعة، وتسمية منسقين لمتابعة تلك المخاطابات ميدانيا واستحصال الاجابات ضمن توقيتات زمنية سريعة، بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار، فضلا عن توجيـه جميـع المصـارف التابعـة لـوزارة الماليـة، باتخـاذ الاجـراءات المناسبـة التـي مـن شأنهـا تسهيـل انجـاز معامـلات المقترضيـن والمستثمريـن مـن القطـاع الخـاص».