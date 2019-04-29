العراق والأردن يبحثان رفع حجم تبادلهما التجاري

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحثت غرفة تجارة بغداد ووفد اقتصادي اردني رفيع المستوى رفع قيمة التبادل التجاري مع الاردن اضافة الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وذكر بيان لغرفة تجارة بغداد، ان “رئيس الغرفة جعفر الحمداني استقبل وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموي والوفد المرافق له، بحضور اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد”.

وأضاف: “جرى خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الوضع الاقتصادي والتجاري وسبل تطوير وتنشيط العلاقات المشتركة ورفع قيمة التبادل التجاري، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، خصوصاً في مجال تعزيز العمل التجاري المشترك وتفعيل التعاون في قطاعات عديدة منها الاقتصادية والاستثمارية”.

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وأكد الحمداني خلال اللقاء، ان “العلاقات الاردنية والعراقية في تطور مستمر”، مثمنـاً “مواقـف المملكة الاردنية الهاشميـة الداعمـة والمسانـدة للعـراق فـي مواجهـة التحديـات القائمـة”.

من جانبه، أشار علاء النوري رئيس مركز الاستثمار في غرفة تجارة بغداد إلى مشاركة الشركات الأردنية في المعارض التجارية التي تقام في العراق وتنشيط الزيارات المتبادلة بين التجار بالقطاعات كافة لتحقيق رؤية الحكومتين في هذا المجال.