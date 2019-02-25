ندوات لتقييم مؤشرات التنمية الصحية وأزمة المياه وأستثمار الغاز ونصب محطة كهرباء شمسية

شهدتها كليات من جامعة البصرة وتابعتها «الصباح الجديد»

البصرة _ سعدي السند :

شهدت أروقة عدد من الكليات والمراكز العلمية في جامعة البصرة أقامة عدد من الندوات التخصصية ومناقشة عدد من الدراسات والبحوث العلمية.

ففي حلقة نقاشية أقامها قسم الدراسات الاقتصادية في مركز دراسات البصرة والخليج العربي بجامعة البصرة نوقش موضوع تحليل وتقييم مؤشرات التنمية الصحية في العراق .

وقالت الباحثة المدرسة سونيا آرزروني : تعد التنمية الصحية ركيزة مهمة من ركائز التنمية الاقتصادية والصحية على حد سواء، إذ تهدف الى إعلاء قدر الإنسان بواسطته ومن أجله كونه أعلى وأغلى قيمة من ناحية موارد الدولة .

وبيّنت الباحثة : ان الأنفاق الجاري في ميزانية وزارة الصحة يتسم بالتشوه الهيكلي من حيث وجه الإنفاق، بسبب افتقارها الى معيار تعميق جودة الخدمة الطبية.

وأوصىت الباحثة بضرورة تطوير قاعدة معلومات متكاملة تتضمن البيانات المختلفة من سجلات المؤسسات الصحية والموارد البشرية والتمويل والإحصاءات الصحية وبالتعاون مع نظام المعلومات الصحية المركزية واعطاء المناطق الريفية اهتماما خاصا وذلك من خلال تقديم التسهيلات الصحية كافة وتوفير مبدأ (العدالة) لكي يحصل كل فرد عراقي على خدمات الرعاية الصحية .

ازمة المياه في البصرة والحلول المقترحة لتفاديها والسيطرة عليها

ونظم قسم علم الارض في كلية العلوم ندوة علمية بعنوان ( ازمة المياه في البصرة والحلول المقترحة لتفاديها والسيطرة عليها ) وقد شارك 6 محاضرين بالقاء البحوث في الندوة وبحضور ومشاركة النائب الثاني لمحافظ البصرة الدكتور ضرغام عارف الاجودي بالقاء بحثه الموسوم ( أثر تلوث مياه شط العرب على الجانب الصحي في محافظة البصرة) .

وقد تحدث الباحثون عن اهم المشكلات التي تعانيها محافظة البصرة وتم اقتراح بعض الحلول الانية السريعة وحلول تحتاج الى معالجة طويلة الامد ومن اهم التوصيات التي خرجت بها الندوة هي ضرورة عمل منظومة مراقبة طويلة المدى لجميع الخصائص الكيميائية والفيزيائية والبايولوجية اضافة الى المعلومات الهيدرولوجيه ممثلة بمجموعة من النقاط الثابته على طول نهر شط العرب ابتداء من شماله الى اقصى جنوبه ، واعطاء الاولوية القصوى لرفع التجاوزات من على شط العرب وجميع القنوات الاروائية وخاصة قناة البدعة لضمان استمرارية حصول الحصة المائية لعموم محافظة البصرة، ووضع اولوية قصوى لادامة الحصة المائية لشط العرب لتلبية احتياجات الامن المائي للمحافظة ، والتوصية بنصب محطات تحلية وبشكل عاجل على شط العرب وأمكانية الاستفادة من التقنيات الحديثة في معالجة مياه الصرف الصحي والملوثة ومنها تقنية الاراضي الرطبة لما لها من مردود اقتصادي وزراعي للمحافظة.

استثمار الغاز المصاحب في جنوبي العراق

وناقشت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة بحثا في اقتصادات الطاقة والموسوم ( استثمار الغاز المصاحب في جنوب العراق ) – دراسة اقتصادية تحليلية للباحث ايهاب رزاق غازي الطائي

وقال الباحث أن الهدف من البحث هو تسليط الضوء على الغاز الطبيعي والذي يعد من اهم موارد الطاقة في العالم والذي يتميز بقلة انبعاث الكربون منه والتي ادت الى زيادة اهميته في العقود الاخيرة ، مضيفا انه من الافضل استعمال الغاز في تلبية الطلب المحلي مما سيقلل بدوره من استعمال النفط وبالتالي فمن الممكن الاستفادة من تصديره الى خارج القطر مما يجعله المورد الرئيس للاستثمار وخاصة في المنطقة الجنوبية من العراق.

مشروع مقترح أنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في محافظة البصرة

وناقشت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة أيضا دراسة جدوى أولية لمشروع مقترح أنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في محافظة البصرة للباحث عيسى كشيش ظهير.

وقال الباحث جاءت هذه الدراسة في أطار أكاديمي عملي يراد منه معرفة الاسس التي تعتمد لأمكانية نجاح بناء هذه المحطة وفقا للدراسة الاولية وتطرق البحث إلى واقع أنتاج الطاقة الكهربائية في العراق وخصوصا في محافظة البصرة ومدى الاحتياجات وواقع الموارد المتوفرة.