مدير عام الطرق يطلع ميدانيا على مشروعي تأهيل الجسر العتيق والجسر الرابع في نينوى

قريبا .. انجاز المرحلة الاولى للممر الثاني لطريق ديوانية ـ عفك ـ ال بدير

بغداد _ الصباح الجديد:

اطلع مدير عام دائرة الطرق والجسور المهندس عصام عباس ميدانيا على اخر الاعمال في مشروعي أعادة تأهيل الجسر العتيق والجسر الرابع في محافظة نينوى اللذين يربطان الجانب الايسر للموصل بجانبها الايمن.

ووجه المدير العام بالإسراع في تنفيذ وانجاز المشروعين ضمن المدة المحددة وعلى وفق المواصفات الفنية للطرق والجسور لكي يكونا متاحين امام اهالي نينوى ويساهمان في ربط اوصال المدينة وعودة الاستقرار والحياة الطبيعة اليها ، مؤكداً بأن اعمال تأهيل الجسر الرابع شارفت على الانجاز ومن المؤمل افتتاحه خلال الايام القليلة المقبلة .

يذكر ان الجسرين ينفذان تحت اشراف مديرية طرق وجسور نينوى التابعة لدائرة الطرق والجسور وبتمويل من قرض البنك الدولي الطارئ لاعادة أعمار المناطق المحررة.

على صعيد متصل اشرفت دائرة الطرق والجسور ومن خلال ملاكاتها الهندسية في مديرية طرق وجسور الديوانية على تنفيذ الممر الثاني لطريق ديوانية ـ عفك ـ ال بدير بمرحلتيه الاولى بطول 20 كيلو مترا وبكلفة 13 مليارا و743 مليون دينار والثانية بطول 32 كيلو مترا وبكلفة 21 مليارا و867 مليون دينار ،

ويربط الطريق محافظة الديوانية عبر تقاطع ( كوت ـ ناصرية ـ ميسان) بنواحي واقضية عديدة منها ( نفر , عفك , ال بدير , الفجر , القلعة , البتيرة , شطرة , الحي) اي يربط الديوانية بشمال ذي قار وجنوب واسط , وطريق البصرة عبر ميسان) وينفذ هذا الطريق ضمن خطة الوزارة لانشاء الممرات الثانية للطرق الرئيسة والمهمة بين المحافظات .

ويبلغ طول الجزء الاول 32 كيلو مترا بضمنه قناطر انبوبية وصندوقية واعمال التخطيط والتاثيث بقطع الدلالة واعمال الجلمود والمقرنصات والكربستون لمداخل المدن اضافة الى ثلاثة جسور .. ووصلت نسبة الانجاز فيه الى 98% ، ومن المؤمل افتتاحة قريبا ، والجزء الثاني بطول 20 كيلو مترا ويتضمن اعمال القناطر بانواعها والتخطيط والتاثيث والعمل مستمر بوتيرة متصاعدة من قبل ملاكات شركة حمورابي العامة للمقاولات الانشائية وتجرى الفحوصات المختبرية من قبل المركز الوطني لللمختبرات الانشائية التابعين للوزارة ..