السفارة الأميركية: رئيسا البرلمان والحكومة اكدا عدم الغاء اتفاقية الاطار الستراتيجي بين البلدين

بغداد – الصباح الجديد:

قال القائم بأعمال السفارة الامريكية في بغداد جوي هود، امس الثلاثاء، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي اكدا لنا انه ليس هناك مشروعا لتقليص اعداد قواتنا او الغاء اتفاق الإطار الستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية، مشيرا الى ان ما تداوله الاعلام بشأن نشر قوات أميركية في العراق معلومات مضللة من جهة غير معروفة.

وقال هود في جلسة حوارية لعدد من وسائل الاعلام تابعتها الصباح الجديد، إن” رئيس البرلمان والحكومة اكدا لنا ليس هناك اي مشروع مقدم لتقليص اعداد القوات الامريكية او الغاء اتفاقية الاطار الستراتيجي”.

واشار الى ان “بعض الجهات تسمي الاتفاقية بالاتفاقية الامنية ولكنها اتفاقية استراتيجية بين العراق وامريكا”، مبينا ان “الاتفاقية تؤكد ان الولايات المتحدة سوف لن تستخدم الاراضي او المياه العراقية كمنصة لهجمات على الدول الاخرى”.

وأكد هود في الجلسة، ان “هناك تضليلا اعلاميا متعمدا عن حراك عسكري امريكي في العراق وهناك مغالطة بنشر قوات امريكية في العراق وهي معلومات مضللة وتنشر من جهة غير معروفة وليس لها صحة “، مضيفا ان “امريكا لا تستعمل هذه الوسائل الرشاوى او التهديد”، في إشارة الى ما نشر في بعض الصحف عن وجود رشاوى قدمت الى بعض النواب “، واردف: “نحن نقدم الدعم بالمليارات لتمكين الحكومة لحمياتها من التهديدات الداخلية والخارجية”.

وقال أيضا ان بلاده انفقت مليارين ونصف المليار دولار على النازحين ودعم العراق.

ولفت الى ان “هناك الكثير من اللاجئين العراقيين في سوريا ونحن نقدم لهم الخيام والدواء والمساعدات وان اللاجئين اجبروا على تلك الظروف”، موضحا انه “اذا ما تم الطلب من الحكومة العراقية سنقوم بتسهيل عودتهم ضمن منظمات”.

وأكد “اننا انفقنا 2.5 مليار دولار على النازحين وتقديم الدعم للعراق “، مشيرا الى ان “هذه المساعدات قدمت خلال الخمس سنوات للنازحين لمساعدتهم بالخيام والمساعدات واعادة ترميم العيادات الصحية ومعالجة المياه وازالة الالغام وغيرها لعودة النازحين “.