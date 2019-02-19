لواء آلي لاسناد القطعات العسكرية في تأمين الحدود العراقية السورية

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الدفاع، امس الثلاثاء، ارسال لواء المشاة الالي السابع والثلاثين للمشاركة بتامين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في قضاء القائم من نهر الفرات وصولا الى نهاية الشريط الحـدودي فـي القضـاء.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “هذا اللواء هو احتياط واسناد للقوات الموجودة على الشريط الحدودي، ويكون عمله وفق خطط محكمة عن طريق ربايا ونقاط منتشرة على طول الشريط الحدودي”.

مبينا ان “الهدف هو الحماية التامة للحدود العراقية السورية لمنع تسلل عصابات داعش الارهابية داخل الاراضي العراقية.