تمّ اعتماد كتابي في طب الأطفال مصدراً في أكبر وأعرق الجامعات العالمية

الطبيب العراقي أنور قيس سعدون من البصرة يقول

البصرة – سعدي السند :

يُواصل الطبيب العراقي الشاب أنور قيس سعدون العمل حالياً على عدد من المشاريع البحثيَّة الأكاديميَّة ويعكف على كتابة كتاب جديد في مجال اختصاصه بعد أن أبدع بأنجاز كتاب يعنى بطب الأطفال حصل فيه على شهرة عالمية وراح كبار أطباء العالم يوصون بأعتماد كتابه كأحد المصادر العلمية المعتمدة في اكبر واعرق الجامعات العالمية وسارعت إحدى أعرق دور النشر العالمية (سبرنجر) بطبع كتابه وأعلنت عنه فتسابق أهل الشأن على اقتناء هذا الكتاب واعتماده بشكل يفوق الوصف .

المبدع هو الذي يأتي بالجديد ويرفد العلم والثقافة بالأبتكار

الطبيب العراقي الشاب أنور قيس سعدون قال أتشرف بأنني عراقي ومن مدينة البصرة التي قدمت للأنسانية الكثير من عطاءات أبنائها المبتكرين والمخترعين وفي شتى الأختصاصات ونحن نعرف بأن انجازات العديد من البصريين في الأدب والعلم والمعرفة مازالت تدرسها جامعاتنا وجامعات عربية وعالمية مرموقة ومراكز بحثية معروفة في الوطن العربي والعالم ، فالمبدع هو الذي يأتي بالجديد ويرفد العلم والثقافة بالأبتكار بعيدا عن التقليد اذ ان الاخرين هم الذين يحتذون به وينهلون من ابداعه

لقد تحقق الحلم الذي كنت أنتظره وأعرف أنه سيجيء

وأضاف الطبيب أنور قيس لقد تحقق الحلم الذي كنت أنتظره وأعرف أنه سيجيء ، فقد واظبت على البحث والعمل بعد أربع سنوات تم اعتماد ماكتبته كمصدر رسمي في أبرز كليات الطب في العالم وهو كتاب طب الأطفال (Essential Clinical Skills in Pediatrics) والذي حصل على ثناء واشادة أبرز وأمهر الأطباء في العالم وعلى مستوى (بروفسور) وأوصوا بأن يكون الكتاب واحدا من الكتب المنهجية في أبرز كليات الطب العالمية وقد نشرته دار نشر عريقة معروفة عالميا وهي سبرنجر

هكذا أثنى وأشاد كبار أطباء العالم بكتابي

وبيّن أنه وبعد الاطلاع على مسودة الكتاب، أشاد به نخبة من ألمع أساتذة طب الاطفال في العالم مثل البروفسور ستابلتون رئيس قسم الأطفال في جامعة واشنطن والمصنف ضمن أفضل أطباء الولايات المتحدة الأميركية حيث وصف الكتاب بأنه (جوهرة) وكذلك البروفسور هامش والاس من جامعة أدنبرة والمصنف ضمن أفضل 140 طبيبا في المملكة المتحدة الذي أوصى بأعتماد الكتاب كمصدر أساسي لدارسي طب الأطفال والدكتور ول كارول من الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وأحد مؤلفي الكتاب المنهجي :

(MRCPCH)

كما وصف البروفسور فريدمان المؤلف المعروف واستاذ طب الأطفال في جامعة تورونتو كندا الكتاب بأنه خارطة طريق شاملة وغيرهم الكثير ، مشيرا الى أن من قام بتقديم الكتاب ومراجعته هم مجموعة من أطباء الأطفال حول العالم وجميعهم من مؤلفي كتب طب الأطفال المنهجية المعروفة ومعظمهم أعضاء او رؤساء لأقسام طب الأطفال في جامعات رصينة مثل: اوكسفورد، أدنبره، بنسلفينيا، واشنطن، إلينوي، تورونتو، ملبرون، فلورنس، بارما…وغيرها

جامعة ستانفورد ألأميركية العريقة اعتمدت كتابي لتدريس مادة طب الأطفال

واضاف أن جامعة ستانفورد الأميركية العريقة وضعت كتابي في طب الأطفال Essential Clinical Skills in Pediatrics ، كأحد المصادر المُعتمدة لطلبتها في مادة طب الأطفال علماً بأنَّ هذه الجامعة هي إحدى أعرق وأهم الجامعات في العالم وتخرج منها العديد من العلماء وحائزي جائزة نوبل ومن مشاهير مَن تخرج منها مؤسسو شركات جوجل، ياهو، يوتيوب وسناب شات.

كان التفاعل العالمي

كبيرا مع الكتاب

وأكد الطبيب قيس وقبل الاعلان عن نشر الكتاب قامت دار النشر بعرض المسودة على مجموعة من الأطباء وطلبة كليات الطب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فكان التفاعل كبيرا فقد أبدى أغلبهم رغبته في شرائه بل وطالب بعضهم أن يكون هذا الكتاب المنهجي المهم للمهارات السريرية في كلياتهم

أملي ان يتم إعتماد هذا الكتاب في تدريس مادة المهارات السريرية في كلياتنا

واعرب أنور قيس عن امنيته بأن يعكس هذا الكتاب جانباً مشرقاً عن بلدنا الحبيب العراق وأن يحقق الكتاب الهدف المرجو منه بأن يكون مصدراً معتمداً في جميع انحاء العالم ، كما أعرب عن أمله بأن يتم إعتماد هذا الكتاب كأحد المصادر الرسمية لتدريس مادة المهارات السريرية في مادة طب الأطفال في كليات الطب في جامعاتنا العراقيَّة ليكون بذلك حافزاً لطلبتنا الأعزاء في أن يحثوا الخطى أكثر وأكثر في طريق التأليف والكتابة ونشر علومهم إلى جميع أنحاء العالم.

تخرج بتفوق من كلية الطب / جامعة البصرة عام 2013

يشار الى أن د. أنور قيس هو طبيب مقيم أقدم في شعبة الأمراض الجلديَّة في مستشفى الصدر التعليمي في البصرة وطالب دراسات عليا ( بورد الأمراض الجلدية والزهرية ) وتخرج بتفوق من كلية الطب / جامعة البصرة عام 2013 وتمكن في أثناء فترة الإقامة الدورية والتدرج في مستشفيات البصرة من تأليف كتابه ونشره عام 2018 وله مجموعة من المقالات والبحوث الطبّيَّة قد نُشرت مؤخراً في مجلّات علميَّة عالميَّة رصينة ويُواصل العمل حالياً على عدد من المشاريع البحثيَّة الأكاديميَّة ويعكف على كتابة كتاب جديد في مجال اختصاصه..