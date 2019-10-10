عازفة كمان شهيرة توقف الحفل بسبب هاتف

الصباح الجديد – وكالات:

كسرت عازفة الكمان الألمانية الشهيرة، آن صوفي موتر، حاجز الصمت وتكلمت أخيرا بشأن التجربة التي مرت بها حينما اضطرت لإيقاف إحدى حفلاتها بسبب تصوير إحدى المستمعات بهاتفها.

وتحدثت عازفة الكمان في حوار للمرة الأولى منذ تلك الواقعة، حيث توقفت ساعتها في منتصف الحركة الثانية لكونشيرتو بيتهوفن للكمان والأوركسترا (مصنف 61 في سلم ري الكبير) بمصاحبة أوركسترا سينسيناتي السيمفوني، 28 سبتمبر ايلول الماضي، وطلبت من المستمعة أن تتوقف عن التصوير قائلة: “إما أن أرحل أنا أو تتوقفي عن التصوير والتسجيل بهاتفك”، وحينما وقفت المرأة مدافعة عن نفسها، اضطر مدير الأوركسترا للتدخل، ورافق حراس الأمن المرأة للخـروج مـن القاعـة، وسـط تصفيـق الإعجـاب بتصـرف صوفـي موتـر.

وقد أثارت الواقعة جدلا واسعا في أوساط الموسيقى الكلاسيكية، وفنون الأداء بنحو عام، فيما يتعلق باستعمال الهواتف الذكية في التصوير، أو حتى البث المباشر في أثناء الحفلات.

حيث رأى كثيرون في تصرف صوفي موتر عجرفة وتعاليا على المستمعين.

وقدمت بعض الأوركسترات قليلا من التنازلات بهذا الصدد، فأصبحت تسمح لجمهورها باستعمال الهواتف الذكية في بعض الحفلات.

حيث يقدم أوركسترا بوسطن السيمفوني، على سبيل المثال، ما يسمى بحفلات “أيام الجمعة الاعتيادية” Casual Fridays، التي يمكن فيها التصوير بالهواتف المحمولة، ومشاركة الصور والتسجيلات من خلال تطبيق يدعى “كونسيرت كيو” ConcertCue.