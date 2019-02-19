  • الثلاثاء , 19 فبراير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ثقافة
  • أتعود الذكرى كحقيقة شعرية لفدوى الزياني

أتعود الذكرى كحقيقة شعرية لفدوى الزياني

ثقافة
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حمزة فيصل المردان

للغمامة المتدلية من فم قصيدتي العرجاء
وهي تنثر الملح على جراحات امّة
تعشق ماضيها
بصلابة انثى
يتدلّى من إرتكازها
ما يناهز شغفي
المبحوح بثمالة الحجر
نصفها يشاركني حلمي اليتيم
في حسابات الزمن
والتي لا اعرف وجهتها
أسكب الغناء
على رصيف من فضّة
تنادهت عليه الذاكيات
وثبَتت وجهتها على إختلافه
وكراسيّ من ذهب
بأطراف من عسجد
أحدّد أبعاد حكايتي
استيقظ ثملاً بها
وبما روته…
لنخلة الجيران
في بحثها عن صاعود
لا يخاف لحظات هبوطه الاضطراري
وتقلبات موجها
في ريح لا طائل منها
سوى إسقاط الرطب التالف
على سياج ذاكرة الشجر
فمالها لا تبتسم..

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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