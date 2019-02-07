نفقات روسية بقيمة 23 مليون دولار خلال يورو 2020

العواصم ـ وكالات:

ستنفق روسيا أكثر من مليار و500 مليون روبل (23 مليون دولار)، خلال المباريات الأربع التي ستستضيفها مدينة سان بطرسبرج في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، وفقا لوثائق اطلعت عليها وكالة (إنترفاكس) الروسية.

وستستضيف سان بطرسبرج 4 مباريات من هذه البطولة التي ستقام في 12 حزيران لعام 2020، 3 منها ستكون خلال دور المجموعات والرابعة في الدور ربع النهائي للبطولة.

وتبلغ تكلفة الاحتياطات الأمنية المتعلقة بالمباريات وبأحداث أخرى تابعة للبطولة نحو 655 مليونا و96 ألف روبل (10 ملايين دولار).. كما ستنفق روسيا 376 مليونا و23 ألف روبل (5.7 مليون دولار)، كتمويل للجنة المحلية المنظمة لهذه المباريات، و134 مليون و73 ألف روبل (2 مليون دولار)، على برنامج المتطوعين الذين سيكونون مسؤولين عن الجماهير خلال هذه الفترة.

ويحتاج ملعب (سان بطرسبرج) لبعض أعمال البنية التحتية المؤقتة، وسيتم أخذها من التي تم إنشاؤها قبل استضافة كأس العالم 2018، ولذا لن يحتاج هذا الأمر للمزيد من التمويل.ووفقا للحسابات الروسية، ففي يوم المباراة ستكون هناك حاجة لنقل 213 ألف شخص ما بين مشجعين ومنظمين ومتطوعين.وأضافت أن نحو 250 ألف شخص سيدخلون البلاد خلال بطولة يورو 2020.

وأيضا ستقوم روسيا بإنفاق نحو 392 مليون روبل (5.9 مليون دولار) في أنشطة الدعاية ليورو 2020.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، بالعاصمة الأيرلندية «دبلن»، عن وقوع منتخبى هولندا وألمانيا فى المجموعة الثالثة.. وكان منتخب هولندا تغلب على ألمانيا 3 – 0، قبل أن يتعادلا 2 – 2 ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دورى الأمم الأوروبية.

وجاءت قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» التي تنطلق في 21 آذار المقبل، كالتالي.. المجموعة الأولى: إنجلترا، التشيك، بلغاريا، مونتنيجرو، كوسوفو، فيما ضمت المجموعة الثانية، البرتغال، أوكرانيا، صربيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، وتألفت المجموعة الثالثة: هولندا، ألمانيا، أيرلندا الشمالية، إستونيا، بيلاروسيا، اما المجموعة الرابعة: سويسرا، الدنمارك، أيرلندا، جورجيا، جبل طارق، وتكونت المجموعة الخامسة: كرواتيا، ويلز، سلوفاكيا، المجر، أذربيجان، وضمت المجموعة السادسة: إسبانيا، السويد، النرويج، رومانيا، جزر فارو، مالطة.. في حين تألفت المجموعة السابعة، بولندا، النمسا، إسرائيل، سلوفينيا، مقدونيا، لاتفيا، والمجموعة الثامنة، فرنسا، أيسلندا، تركيا، ألبانيا، مولدوفا، أندورا.. اما المجموعة التاسعة، بلجيكا، روسيا، اسكتلندا، قبرص، كازاخستان، سان مارينو.. والمجموعة العاشرة، إيطاليا، البوسنة، فنلندا، اليونان، أرمينيا، ليختنشتاين.

ويشارك 55 منتخباً فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، سيتم تقسيمها إلى 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات تضم 5 منتخبات، و5 مجموعات أخرى تضم 6 منتخبات.

وتنص لوائح التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» على صعود الأول والثانى من كل مجموعة إلى المسابقة القارية، ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى 20 منتخباً.

أما المقاعد الـ4 الأخيرة التى تنتظر المتأهلين لـ»يورو 2020» فتحسم بناءً على نتائج مباريات الدور نصف النهائى والنهائى بمسابقة دورى الأمم الأوروبية، فى حال كانت المنتخبات التى تبلغ نصف النهائى فى كل مستوى من دورى الأمم ضمنت تأهلها لكأس أوروبا 2020 مباشرة من خلال التصفيات، يؤول مقعدها فى الأدوار النهائية لدورى الأمم إلى ثانى أفضل منتخب فى مجموعتها، بشرط ألا يكون قد ضمن أيضا تأهله.

وفى حال كان عدد المنتخبات فى الأدوار النهائية لأحد مستويات دورى الأمم أقل من أربعة، سيتم ملء المقاعد الشاغرة بمنتخبات من مستويات أخرى، ما يعنى أن منتخبا على الأقل من المستوى الرابع فى دورى الأمم، والذى سيضم أدنى المنتخبات تصنيفا، سيضمن مقعدا فى كأس أوروبا.

إلى ذلك، يستعد منتخب إيطاليا لمواجهتي فنلندا وليشتنشتاين، نهاية شهر آذار المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا «يورو 2020».

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب الإيطالي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن لاعبي الأزوري ، اجتمعوا أول أمس لخوض حصة تدريبية، تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني.وكان مانشيني قد قرر استدعاء 32 لاعبًا لخوض التدريبات الجماعية، على مدار يومين، تمهيدًا للاجتماع من جديد، خلال فترة التوقف الدولي. وشهدت قائمة الأزوري، انضمام فابيو كوالياريلا، مهاجم سامبدوريا، ليعود بعد غياب طويل لارتداء قميص منتخب بلاده.

في حين، كشف روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن قائمة الأزوري التي تستعد لمواجهتي فنلندا وليشتنشتاين، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».وشهدت قائمة الأزوري، انضمام فابيو كوالياريلا، مهاجم سامبدوريا، وهداف الدوري الإيطالي الحالي برصيد 16 هدفا، ليعود بعد غياب طويل لارتداء قميص الأزوري.