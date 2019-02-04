ريال مدريد يفوز للمرة الرابعة توالياً.. وبنزيما يحقق رقماً مميزاً

إيبار يزيد أوجاع جيرونا بثلاثية في الليجا

مدريد ـ وكالات:

تغلب ريال مدريد على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف من دون رد مقابل مساء أول أمس في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيمة النتيجة (30) مستثمرا تمريرة من الشاب سيرخيو ريغيلون، قبل ان يضيف البرازيلي فينيسيوس الهدف الثاني (80) بعد عرضية من اسينسيو، وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع وقع ماريانو دياز على الهدف الثالث.

وهو الفوز الرابع على التوالي لريال مدريد والثالث عشر في الدوري ليرفع رصيده الى 42 نقطة في المركز الثالث مقلصا الفارق بينه وبين أتليتكو مدريد الثاني الى نقطتين بعد خسارة الاخير امام بيتيس بهدف وحيد، وبفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ورفع بنزيمة رصيده إلى 6 أهداف في المباريات الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، وإلى 10 أهداف في الليغا هذا الموسم فلحق بمواطنَيه أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) ووسام بن يدر (إشبيلية) وياغو اسباس (سلتا فيغو) إلى المركز الرابع على لائحة الهدافين.وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن الريال أصبح أكثر فريق في الليجا، هذا الموسم، يخرج بشباك نظيفة من معقله، برصيد 8 مباريات، بالتساوي مع أتلتيكو مدريد.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن بنزيما سجل في آخر 4 مباريات لريال مدريد في مختلف المسابقات، 6 أهداف، وهي أفضل سلسلة له منذ يناير 2017، حين سجل في 5 مباريات على التوالي.. وأشارت الشبكة، إلى أن بنزيما سجل 10 أهداف خلال 22 مباراة لريال مدريد هذا الموسم، ضعف ما سجله في 32 مباراة الموسم الماضي.

وأعرب ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد، عن سعادته بتسجيله لهدف، خلال الفوز (3-0) على ديبورتيفو ألافيس، في الليجا.ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، عن دياز قوله: «أنا سعيد للغاية بالعودة والتسجيل.. كنت أحاول العودة مجددا للفريق، بعد غياب دام شهرين».

وأضاف: «أنا سعيد بالحب الذي يقدمه لنا الجمهور دائمًا.. في غرفة الملابس نحن قريبون من بعضنا البعض، ونعلم أن جدول المباريات معقد، لكن بإمكاني المساهمة بالقتال والقوة، إذا احتاجني المدرب (سولاري)».

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 42، في المركز الثالث، على بعد 8 نقاط عن برشلونة، المتصدر، في حين تجمد ديبورتيفو ألافيس عند 32 نقطة، في المركز السابع.

من جانبه، أضاف إيبار 3 نقاط لرصيده، بعد أن حقق فوزا كبيرا على حساب ضيفه جيرونا بثلاثة أهداف دون رد، مساء أول أمس على ملعب (إيبوروا) ضمن الجولة الـ22 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «الليجا».

أنهى الفريق الباسكي الشوط الأول متقدما بهدف سجله المهاجم روبين بينيا في الدقيقة 37.ومع أولى دقائق الشوط الثاني، أضاف المهاجم البرازيلي المخضرم تشارلز دياز الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل أن يعود نفس اللاعب ويهز الشباك بهدف شخصي ثانٍ وثالث لإيبار في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.وبهذه النتيجة، يعود إيبار لتذوق طعم الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام ليجانيس.وأصبح رصيد الفريق 29 نقطة في منتصف الترتيب.

في حين تكبد الفريق الكتالوني خسارته الثالثة على التوالي، الثامنة هذا الموسم، ليظل رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ16.