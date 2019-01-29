قطر تتجاوز عقبة الإمارات وتقطع بطاقة العبور إلى النهائي التاريخي

مشوار كيروش مع منتخب إيران يصل إلى نهايته

أبو ظبي ـ وكالات:

تأهلت قطر إلى نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخها بفوزها على أصحاب الأرض برباعية بيضاء.. وفاز منتخب قطر برباعية نظيفة على الإمارات مساء أمس في نصف نهائي كأس آسيا – الإمارات 2019، ليضرب موعداً مع اليابان في النهائي.

وتناوب على رباعية قطر كلّ من خوخي بوعلام (22) والمعز علي (37) وحسن الهيدوس (81) والبديل حامد إسماعيل (90+3)، في مباراة شهدت طرد إسماعيل أحمد من الجانب الإماراتي (90+1).

وكان العنابي الطرف الأفضل في كلّ شيء وعرف كيف يترجم فرصه ويحافظ على أعصابه خلال الدقائق التسعين، كما استمر حارسه سعد الشيب في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة السادسة توالياً في البطولة.وعزّز المعز علي صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف.

إلى ذلك، أعلن كارلوس كيروش انتهاء مهمته مع المنتخب الإيراني بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا أمام المنتخب الياباني.

وتأتي هذه الخطوة بعد ثمان سنوات من العمل للمدرب البرتغالي مع المنتخب الإيراني والتي بدأت في نيسان عام 2011، حيث أسهم كيروش في وضع الكرة الإيرانية على الخريطة العالمية من خلال التأهل لمونديال روسيا وتقديم أداء كبير.

كما صنفت إيران في المركز الأول عام 2013 آسيوياً تحت قيادته وكان من المقرر أن ينتهي عقد كيروش تلقائياً بعد كأس آسيا وتشير تقارير عديدة إلى اقتراب كيروش من تدريب المنتخب الكولومبي.

وقدمت اليابان أداءً مغايراً لذاك الذي ظهرت عليه في المباريات السابقة وتأهلت إلى نهائي كاس آسيا – الإمارات 2019 متجاوزة إيران التي كانت المرشحة الأولى للقب.تغلبت اليابان على إيران 3-0 أول أمس في نصف نهائي كأس آسيا – الإمارات 2019 لتحجز مكاناً لها في النهائي.

وأدارت اليابان مباراتها مع إيران كما تريد فلم تتراجع للخلف وتيقّظ نجومها لترقب لاعبي إيران للأخطاء الدفاعية، كما لعبت على صافرة الحكم، لتصعد للنهائي.

وسجّل يويا أوساكو هدف اليابان الأول من ضربة رأس مستفيداً من انشغال لاعبي إيران بالاعتراض على الحكم (56) قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء تمّ تثبيتها عقب العودة لتقنية الفيديو (67)، ثم أتى الثالث من هاراغوتشي في الوقت بدل الضائع مترجماً هجمة مرتدة (90+2).

من جانبه، أكد قائد المنتخب الإيراني أشكان ديجاغاه أن منتخب بلاده كانت له الأفضلية في الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني حتى وقعت الهفوة الدفاعية القاتلة التي كلفت فريقه استقبال هدف التقدم للمنتخب الياباني والذي مثل نقطة تحول في المباراة.. فيما، أبدى مايا يوشيدا قائد المنتخب الياباني رضاه التام عن الأداء الذي قدمه الفريق أمام المنتخب الإيراني مما أدى إلى فوزهم أول أمس بنتيجة 3 – 0.