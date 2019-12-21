دراسات تحذر من «مواد مسرطنة» في معطر الجو

متابعة الصباح الجديد :

قال عضو البرلمان المصري طارق متولي إن الدراسات أثبتت وجود نسبة كبيرة من المواد التي تستعمل في صناعة معطر الجو تؤدي إلى الإصابة بـ»الأمراض السرطانية»، على حسب تعبيره.

جاء ذلك بعد أن تقدم متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان المصري، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول ما يتم إنتاجه ببعض المصانع من معطرات الجو المصنعة من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، حسبما ذكرت بوابة «أخبار اليوم».

وحذر متولي من وجود نسبة كبيرة من المواد المستعملة في صناعة معطر الجو تؤدي إلى «الإصابة بالأمراض السرطانية» ومشكلات في الجهاز التنفسي، لأنها تحتوي على مواد كيمياوية معروفة باسم المركبات العضوية المتطايرة، والتي تبدأ على شكل مواد صلبة أو سوائل لكنها تتبخر بسهولة في الهواء.

وأضاف أن العديد من الدراسات الحديثة أشارت إلى مدى الضرر الصحي الذي يمكن أن يقع على من يستنشق المعطرات بصورة مفرطة، وأثبتت دراسة أجرتها جامعة يورك البريطانية بمركز دراسات المناخ منتصف العام الحالي، واشترك فيها 1136 شخصًا يستعملون معطّرات الهواء بصورة مستمرة، أن 30% منهم لديهم صعوبات في التنفس وآلام بالرأس بعد التعرض لهذه المعطّرات.

وشكلت المشكلات الصحية الأكثر انتشارًا في الجهاز التنفسي التي ترافقها آلام دائمة في الجسم وصداع نصفي كما ظهر عند المشتركين طفح جلدي وإسهال وتشنجات عضلية وغثيان واضطراب نبضات القلب.

وأشار إلى أنه بلغ حجم الاستثمار في صناعة معطرات الجو 1.72 بليون دولار أميريكي مع نهاية 2016 مع تكهنات بارتفاع يصل إلى 20%، وتتوافر معطرات الجو في صورٍ شتى؛ رذاذ وهلام {جل}، وشموع وفواحات، وبخور، وغيرها، وقد لا يخلو مكان عام من وجود معطرات الجو، مطالبًا بتشديد الرقابة والإجراءات المطلوبة للتأكد من مدى صلاحية المعطرات المنتجة على صحة المواطنين.