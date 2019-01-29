باريس سان جيرمان يعلن ضم الأرجنتيني باريديس

معاقبة مرسيليا باقفال مدرجات فيلودروم كتدبير وقائي

باريس ـ وكالات:

أعلن باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي ضم متوسط الميدان الدولي الأرجنتيني لياندرو باريديس قادماً من زينيت سان بطرسبيرغ الروسي.وأكد النادي الباريسي في بيان له على موقعه الرسمي على الانترنت أن اللاعب الأرجنتيني وقع عقداً بأربعة أعوام ونصف مع الفريق، بعد أن تجاوز الفحوصات الطبية بمستشفى أسبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة.. وسيرتدي باريديس القميص رقم 8 مع فريق العاصمة الفرنسية الذي يستعد لمواجهة مرتقبة الشهر القادم أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولعب الأرجنتيني البالغ (25 عاماً) مع منتخب «راقصي التانغو» تسع مباريات دولية، لكنه لم يشارك في كأس العالم في روسيا 2018، علماً أنه بدأ مسيرته مع فريق بوكا جونيورز قبل أن ينتقل إلى قارة أوروبا حيث دافع في الدوري الإيطالي عن ألوان أندية كييفو فيرونا (2014) وروما الإيطالي (2014-2017) وإمبولي (2015-2016 على سبيل الإعارة)، قبل انتقاله إلى زينيت (2017- 2019).

ورحّب رئيس النادي ناصر الخليفي بانضمام باريديس قائلاً: «نحن سعداء جداً باستقبال لياندرو باريديس في عائلة باريس سان جيرمان، لياندرو يحمل معه قوة كرة القدم الأرجنتينية، مقاتل في كل الأوقات ولديه مهارات عالية».

من جهته عبر الدولي الأرجنتيني عن سعادته بالانضمام إلى العملاق الفرنسي قائلاً: «أشعر بفخر كبير لانضمامي إلى باريس سان جيرمان، بعد تجربتي في إيطاليا وروسيا لدي الآن فرصة رائعة ليس لخوض تجربة جديدة فقط بل للدفاع عن ألوان أحد أكبر الأندية في العالم، أشكر الرئيس والمدرب على الثقة التي منحوني إياها».

من جانب اخر، تلقى مرسيليا الذي يعاني الأمرين هذا الموسم، ضربة اضافية موجعة بعدما عاقبته لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم باقفال مدرجات ملعبه «فيلودروم» بشكل كامل كتدبير وقائي، على خلفية الاحداث التي حصلت الجمعة ضد ليل (1-2) في المرحلة الثانية والعشرين.

وقالت لجنة الانضباط التي عقدا اجتماعا استثنائيا أول أمس للبحث بما حصل في المباراة ضد ليل، أنه «نظرا لطبيعة وخطورة ما حصل، قررت اللجنة وضع الملف قيد الدرس، وخلال مدة هذا الإجراء وكتدبير وقائي، سيغلق ملعب +أورانج فيلدوروم+ بشكل كامل».

وتوقفت مباراة الجمعة لمدة 35 دقيقة بسبب رمي مفرقعات نارية بالقرب من لاعبي الفريق المضيف الهولندي كيفن ستروتمان وجوردان أمافي وحكم التماس، ما اضطر الحكم للتدخل في الدقيقة 57، وارسال الفريقين الى غرف الملابس لحين تأمين سلامة الملعب.

وسيضطر النادي المتوسطي الذي يحتل المركز الثامن بفارق 9 نقاط عن المركز الثالث المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما اكتفى بفوز يتيم في المراحل السبع الأخيرة، الى خوض مباراته المقبلة على أرضه ضد بوردو في 5 شباط/فبراير (مؤجلة من المرحلة 18) بمدرجات خالية، وربما ضد أميان في 16 منه إذا أبقي على الاجراء الوقائي.

ولن تكون المرة الأولى التي يلعب فيها مرسيليا على أرضه دون جمهور هذا الموسم، إذ بدأ مشواره في مسابقة «يوروبا ليغ» ضد اينتراخت رانكفورت الألماني في 20 أيلول/سبتمبر أمام مدرجات خالية نتيجة مخالفات لجمهوره الموسم الماضي في المسابقة القارية، لاسيما رمي المفرقعات النارية قبل المباراة النهائية التي أقيمت في ليون ضد أتلتيكو مدريد الإسباني (صفر-3).