مرشح ترامب لوزارة العدل: الرئيس لم يناقش معي تحقيقات مولر

الصباح الجديد ـ وكالات:

أبلغ وليام بار مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب وزير العدل المشرعين الأميركيين في تعليقات مكتوبة نشرت امس الاول الاثنين بأنه لن يتخذ أي خطوات لإقالة المحقق الخاص روبرت مولر على نحو غير ملائم وقال إن ترامب لم يبحث معه قط فحوى التحقيق الذي يجريه مولر بشأن روسيا.

وفي رده على أسئلة أعضاء اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، قال بار أيضا إنه بحث مع المسؤولين بوزارة العدل مسألة إعفاء نفسه من الإشراف على تحقيق مولر في دور روسيا في انتخابات 2016. ومن المقرر أن تصوت اللجنة يوم الثلاثاء على التصديق على تعيين بار وإحالة الأمر إلى مجلس الشيوخ بأكمله لإقراره.

وكتب بار ردا على تساؤل للسناتور الديمقراطي باترك ليهي ”لم يطلب الرئيس مني معرفة وجهة نظري بشأن أي جانب من جوانب التحقيق ولم يسألني عما سأفعله بشأن التحقيق“.

ووصف الرئيس الجمهوري تحقيق مولر بأنه “حملة اضطهاد” رغم أن بار قال هذا الشهر خلال جلسة النظر في تعيينه إنه سيتيح للمحقق الخاص استكمال تحقيقه وتعهد بأن يعمل كل ما في وسعه للكشف عن أكبر قدر من تفاصيل نتائج التحقيق.

بالمقابل قال متحدث باسم نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، إنها والرئيس دونالد ترامب اتفقا على أن يلقي ترامب الخطاب السنوي عن حالة الاتحاد يوم الخامس من شباط بعد تأجيل الخطاب الذي كان مقررا يوم 29 يناير كانون الثاني بسبب الإغلاق الجزئي للإدارة الأميركية.

وجاء في خطاب موجه إلى ترامب نشره على تويتر درو هاميل المتحدث باسم بيلوسي، إن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية دعت ترامب لإلقاء الخطاب في المجلس. وأضاف المتحدث أن بيلوسي تحدثت مع الرئيس واتفقا على موعد الخطاب الذي يذيعه التلفزيون الأميركي.

ويلقي الرئيس الأميركي الخطاب السنوي الذي يحدد أولويات الإدارة في العام التالي. وانتهى الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية الجمعة بعدما استمر 35 يوما، وهو ما مهد الطريق لإلقاء الخطاب.